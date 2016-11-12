اسعار منتجات الوطنية للبلاستيك فى الاسواق 2016-2017 تربو وسبت الغسيل وجردل الشرشوبة وغيرها

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نجحت شركة الوطنية للبلاستيك فى ان تأخذ مكانه رفيعة ومتقدمة فى الاسواق المصرية واصبحت منتجات شركة الوطنية للبلاستيك تطلب بالاسم ، كما ان اسعار منتجات شركة الوطنية للبلاستيك متميزة وفى مستوى جميع طبقات المجتمع المصرى حيث سنقدم لكم اسعار الشانون 3 و 4 دور واسعار التربو التركى وسبت الغسيل ، وقدمت وتقدم الشركة تصميمات متميزة لكل احتياجات المنزل العصرى من المنتجات البلاستيكية الى جانب الالوان المبهرة والرائعة والتى تناسب جميع الحجرات فى المنزل الحديث وتضيف اليه مزيداً من الجمال والعصرية.

سبت الغسيل من شركة الوطنية للبلاستيك

تقدم الشركة عدد من التصميمات المبهرة من سبت الغسيل ترضى به جميع الاذواق مع مجموعة من الالوان الرائعة والتى تضفى جمالاً وبهجة وتجذب اليها النظر ، ومنها سبت غسيل على شكل الغسالة الاوتوماتيك الرائع ويبلغ سعره من 105 حتى 125 ، وسبت غسيل الايكالى بالفيونكة المتميزة وسعره من 105 حتى 125 .

جردل الشرشوية الدوار من الشركة الوطنية

تتميز شركة الوطنية للبلاستيك بجردل الشرشوبة الدوار وهو طلب معظم المقبلات على الزواج الان بعد التجارب الناجح لمن اشتروه من قبل وتقدم الشركة عدد من اصدارات لجردل الشرشوبة فمنه الدلوعة والفرنساوى وغيرة وتتراوح الاسعار من 150 حتى 230 و250 حسب النوع والسوق وكلها منتجات راقية.

كما تقدم الشركة التربو التركى رويال 4 دور و3 دور وهو تربو مفتوح رائع اسعار الاربعة دور تتراوح بين 120 و145 جنية ، والشانون او التربو العادى والكومودينو للاطفال وللمطبخ بالالوان الجذابة 4 دور اسعاره من 175 وحتى 200 جنية ، تابعونا مع مزيد من التغطية عن اسعار ومنتجات الشكة الوطنية للبلاستيك.