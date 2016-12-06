سعر الدولار الان اليوم فى مصر الثلاثاء 6-12-2016

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ارتفع سعر الدولار الان اليوم فى مصر الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 فى عدد من البنوك المصرية وتحديداص بنك الاسكندرية والبنك التجارى الدولى CIB للشراء وللبيع ، ولهذا يتسائل الجميع الان كم سعر الدولار الان اليوم فى مصر الثلاثاء 6-12 وما سبب هذا الارتفاع بعد فترة الاستقرار السابقة والتى شهدها سعر الدولار ، ويأتى ارتفاع سعر الدولار فى مصر الان اليوم بالغرم من الاجراءات الحكومية المستمرة فى مجال تقييد وخفض الدعم على الاستيراد للسلع غير الضرورية او غير الاساسية وما يطلق عليها السلع الاستفزازية .

سعر الدولار اليوم فى مصر 6-12

ارتفع سعر شراء الدولار اليوم فى مصر فى البنك التجارى الدولى CIB ليصل الى 17.65 للبيع والى 17.90 للشراء ، بينما حقق سعر الدولار اليوم فى بنك الاسكندرية ارتفاع كبير ليصل 17.7 للشراء و 17.95 للبيع ليزيد عن السعر فى البنك التجارى الدولى بخمسة قروش دفعة واحدة ، بينما كان السعر فى البنك الاهلى 17.45 للبيع و 17.65 للشراء.

هذا ويذكر ان الحكومة المصرية قد فرضت الاسبوع الماضى زيادة على تعريقة رسوم استيراد ما يقرب من 300 سلعة غير اساسية استهلاكية للسيطرة على سعر الدولار فى مصر ، والذى اصبح يتحرك بحسب اليات السوق العرض والطلب منذ اعلان مصر تحرير سعر الصرف وتعويم الجنية المصرى الشهر الماضى.