سعر الدينار الكويتى فى مصر الان اليوم الاربعاء 7-12-2016

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كام سعر الدينار الكويتى فى مصر الان اليوم الاربعاء 7 ديسمبر 2016 وما هو سعر الدينار الكويتى فى مصر فى البنوك المختلفة البنك الاهلى وبنك مصر والقاهرة والاسكندرية والبنك التجارى الدولى CIB وغيرها من البنوك المصرى ، وايضاً هناك من يتسائل عن سعر الدينار الكويتى فى السوق السوداء فى مصر الان ، كل هذا سنتابعه مكم خلال اخر ما وصلت اليه اسعار الصرف اليوم الاربعاء فى مصر فى متابعة مستمرة للتعاملات الصباحية والمسائية.

سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الاربعاء

يهتم بأخبار ومستويات صرف الدينار الكويتى فى مصر عدد من الفئات اهمها العاملين المصريين فى دولة الكويت واسرهم والراغبين بتحويل الدينار الى جنية مصرى ، وايضا يهتم بهذا الامر المستثمرين الكويتيين الراغبين فى الاستثمار فى السوق المصرية حيث يعتبر الان الاستثمار فى مصر فرصة ذهبية نظراً للتراجع الكبير فى قيمة الجنية .

هذا وقد ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم الاربعاء فى مصر حيث سجل فى البنك التجارى الدولى 58.15 للشراء و59 للبيع ، بينما سجل فى البنك الاهلى المصرى 58 للشراء و 58.89 للبيع.