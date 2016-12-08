سعر الدولار اليوم فى مصر الخميس 8-12-2016

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الجميع يتسائل الان عن سعر الدولار اليوم فى مصر الخميس 8 ديسمبر 2016 سواء المصريين فى الداخل او الخارج لمعرفة قيمة ما يمتلكونه من العملة الامريكية تجاه الجنية المصرى ، هذا وقد واصل سعر الدولار اليوم فى مصر الخميس الارتفاع ليصل الى مستوى قياسى هذا الاسبوع وسط توقعات ان يواصل الارتفاع خلال الاسبوع القادم وسط طلب متزايد على الدولار من قبل المستوردين فى مصر نظراً لان معظم السلع فى الاسواق المصرية مستوردة وايضاً مدخلات الانتاج فى الكثير من الصناعات مستوردة ايضاً.

سعر الدولار اليوم فى مصر

بلغ سعر الدولار اليوم فى البنك التجارى الدولى مصر cib 17.95 للشراء و18.25 للبيع وفى بنك ابوظبى الاسلامى مصر بلغ سعر الدولار 18 جنية للشراء و1845 للبيع ، وفى البنوك الوطنية المصرية الاهلى وبنك مصر والقاهرة بلغ سعر الدولار 17.85 للشراء و 18 للبيع ، وبنك الاسكندرية بلغ السعر 17.80 للشراء و18.50 للبيع.

وبنفس الوتيرة ايضاً انخفض الجنية المصرى امام باقى العملات سواء العربية او العملات الاجنبية الاخرى ، ومن جانبة اعلن الرئيس السيسى فى خطابه بمناسبة المولد النبوى ان اسعار الدولار اليوم فى مصر مرتفعة اكثر من اللازم وستنخفض خلال الاشهر القادمة.