وصفة طبيعية تخلص الجسم من الكوليسترول الزائد والمتسبب في الإصابة بالأمراض الخبيثة

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زيادة نسبة الكوليسترول في الجسم يعتبر من المؤشرات الخطيرة للغاية والتي قد تتسبب في الإاصبة بالكثير من الامراض الخطيرة والخبيثة ، فزيادة نسبة الكوليسترول في الدم تؤدي إلى خناق في معدل سريان الدم داخل الشرايين مما يتسبب في الإصابة بأمراض القلب الخبيثة مثل السكتة القلبية والسكتة الدماغية وغيرها من الأمراض التي تسبب الوفاة في الكثير من الأحيان .

لكن خلطات الثوم مع الليمون تعتبر الأكثر فعالية نحو تخليص الجسم من الكثير من الامراض الخبيثة التي قد تصيبه على المدى القريب أو البعيد ، باإضافة الى فعاليتها الشديدة في تقليل نسبة الكوليسترول داخل الدم ، واليك طريقة تحضير وصفة الليمون مع الثوم لتقليل نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي .

يتم خلط كوب من عصير الليمون مع كوب من عصير الزنجبيل ، ثم إضافة كوب من عصير الثوم مع كوب من خل التفاح الطبيعي ، بعدها يتم خلط المكونات جيدا ثم وضعه على النار لمدة لا تقل عن نصف ساعة ، ثم يترك الخليط ليبرد تماما ثم يضاف اليه كوب من العسل الطبيعي، ثم تأخذ منه ملعقة واحدة كل صباح قبل الإطفار وستلاحظ إنخفاض معدل الكوليسترول في الجسم بشكل طبيعي وفعال .