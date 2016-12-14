كَتَب: .



كام سعر الدولار فى مصر الان اليوم سؤال يشغل الكثيرين الان ممن يمتلكون رصيداً من الدولار الامريكى هذه الايام فى ظل التراجع الكبير والمستمر للجنية المصر ، ونستعرض معكم الان سعر الدولار فى مصر اليوم الاربعاء 14 ديسمبر 2016 واخر اخبار العملة الامريكية سواء فى التداولات الرسمية بالبنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى او تعاملات وسعر الدولار فى مصر فى السوق السوداء والتى مازالت تعمل فى ظل الطلب الكبير على الدولار.

كام سعر الدولار فى مصر اليوم 14-12-2016

يشهد سعر الدولار فى مصر الان هذه الايام اقبال وطلب كبير من مختلف فئات المستوردين المصريين مما دفع اسعار العملة الامريكية الى الوصول الى اسعار قياسية وجديدة لم تشهدها من قبل فى السوق السوداء او الرسمية ، وادى ارتفاع سعر الدولار فى مصر الان الى ارتفاع جنونى وغير متوقع فى كل اسعار السلع ومختلف المنتجات والخدمات فى اسواق ومحافظات مصر.

سعر الدولار فى مصر فى البنوك الان يتراوح بين 18.30 وحتى 18.6 للشراء وبين 18.6 حتى 18.9 للبيع فى مختلف بنوك مصر بين الوطنية والاجنبية والخاصة ، بينما بلغ سعر الدولار فى السوق السوداء 19 جنية للشراء.