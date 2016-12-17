سعر الريال السعودى الان اليوم فى مصر 17-12-2016 فى السوق السوداء

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كام سعر الريال السعودى الان فى مصر فى البنوك اليوم السبت 17 ديسمبر 2016 وما هو سعر الريال السعودى الان فى السوق السوداء اسئلة كثيرة سنجيب عنها للمهتمين بسعر الريال السعودى الان سواء المصريين العاملين فى السعودية وسواء المصريين الراغبين فى السفر الى السعودية لأداء مناسك العمرة ، ومع دخول موسم العمرة الان وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سوق الصرف وتحديد الاسعار طبقاً لأليات العرض والطلب من المتوقع ان يشهد الريال السعودى طلب مرتفع خلال الفترة القادمة.

سعر الريال السعودى الان

تنطلق رحلات العمرة فى مصر بداية من العام الجديد وفى بداية يناير 2017 بالاسبوع الاول منه وعليه بدأ الطلب يتزايد من الان على الريال فى البنوك المصرية وفى السوق السوداء ايضاً ، وهذا ظهر جلياً على سعر الريال السعودى الان فى مصر حيث بدأ السعر يشهد طفرات كبيرة مما سيشكل عبء وتكاليف اضافية على الراغبين فى اداء العمرة الان او على من يستعد لأداء الحج فى نهاية الموسم الحالى 1438.

سعر الريال السعودى الان فى مصر فى السوق الرسمية والبنوك اليوم السبت 17 ديسمبر 2016 بلغ 4.8 للشراء و 5.11 للبيع ، وفى السوق السوداء شهدت اسعار مرتفع حيث بلغ سعر الريال السعودى الان 5.5 للشراء و 5.8 للبيع.