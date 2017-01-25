سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة الخميس 26-1-2017، أحدث أسعار عيار 21,24,22 والجنية الذهب

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سعر الذهب اليوم في مصر، تتغير أسعار الذهب يوميا طبقا لأسعار الدولار، فنتيجة لتعويم الجنية المصري أمام العملات الأخري أدي إلي ارتفاع سعر المعدن الأصفر بمصر، مما يمثل أزمة كبيرة للمقبلين علي الزواج، ففي بعض المناطق بالجمهورية استغنوا عن الذهب في الزواج واكتفوا بكتابته في القائمة وكل هذه المحاولات تيسيرا للزواج في ظل هذه الظروف العصيبة.

أسعار المعدن الأصفر:

حيث يبحث المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء إلي التعرف كل يوم علي أسعار المعدن الأصفر، حيث وصل سعر الذهب اليوم بالمصنغية في محلات الصاغة عيار 24 سجل 722 جنية، وعيار 22 سجل 662 جنية، وعيار 21 وصل إلي 632 جنية مصري، ومتابعة لأسعار الجنية الذهب وصلت قيمتة إلي 5056 جنية، كما يراعي أنه قد تختلف الأسعار من صاغة إلي آخري.

وتعيش محلات الصاغة في الوقت الحالي حالة من الركوض في عمليات الشراء نظرا لارتفاع الأسعار وعدم قدرة الكثير علي شراء ما يسمونة “بالشبكة” وتم وضع حلول بديلة لمواجهة تلك المشكلة وجعل الأمور أكثر سهولة لدي الشباب، وكان لتعويم الجنية أثر كبير علي ارتفاع أسعار الذهب وجميع المنتجات والسلع الغذائية وسط جشع كبير من التجار وحالة من الاستغلال.