سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري في السوق السوداء والبنوك المصرية الثلاثاء 28-3-2017

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سعر الدولار اليوم، نقدم لكم عبر موقع “كلمة” أحدث الأسعار التي سجلتها العملة الأمريكية في كافة البنوك المصرية والسوق السوداء بشكل متجدد علي مدار اليوم، فبعد قرار التعويم الذي أصدره البنك المركزي والدولار يشهد تغييرات كثيرة سواء في الهبوط أو الصعود، ولكن منذ بداية الأسبوع والعملة الأمريكية تشهد حالة من الاستقرار التام في البنوك المحلية علي الرغم من أن الطلب كثير علي الدولار في هذه الفترة.

سعر الدولار في البنوك المصرية:

متابعة لقيمة الدولار مقابل الجنية المصري في البنوك استقر بنك HSBC في الصدارة في قيمة الشراء والبيع للدولار عند 18.16 للشراء، 18.35 للبيع، وعلي مستوي البنوك الأكثر شهره واقبالا من المواطنين فقد سجل كل من بنك الأهلي المصري وبنك مصر للشراء 18 جنية، وللبيع 18.10.

جاء كل من بنك فيصل والقاهرة وفق أخر تحديثات لقائمة البنوك علي المواقع الالكترونية فقد سجل 18 جنية للشراء و 18.10 للبيع، البنك التجاري الدولي 18.10 شراء وللبيع 18.20، تساوي أيضا بنك كريدي أجريكول بقيمة الشراء والبيع في التجاري الدولي.

سعر الدولار في السوق السوداء:

سعر الدولار في السوق السوداء، حيث سجلت العملة الأمريكية 18.16 في أسواق العملة، وللبيع فقد سجلت 18.45، شهدت أسعار السلع والمنتجات حالة من الاستقرار بعد الثبات التي شهدته العملة الأمريكية في البنوك المصرية، حيث يتمني البعض هبوط العملة الأمريكية مرة أخري حتي تقل قيمة أسعار المنتجات والتي لا تتناسب مع المستوي المادي.