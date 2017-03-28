سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة الثلاثاء 28-3-2017، أحدث أسعار الذهب في مصر والسعودية والإمارات

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سعر الذهب اليوم، ننشر لكم أحدث الأسعار الخاصة بالمعدن الأصفر في معظم الدول العربية ومحدثة طبقا لأخر تحديثات، ولكن لم نقم بإضافة المصنعية حيث أن قيمة المصنعية غير ثابتة وأنها مختلفة من مكان لآخر، تسير أسعار الذهب تحديدا في مصر هذه الفترة للصعود المتوالي يوما بعد يوم، حيث سجل عيار “24” في أحدث تعاملات في محلات الصاغة 722 جنية مصري بدون إضافة المصنعية.

سعر الذهب في مصر الثلاثاء:

تعيش محلات الصاغة هذه الفترة وتحديدا بعد تعويم الجنية مرحلة من عدم الاستقرار والتي تؤدي إلي الخسارة، حيث وصف بعض ملاك محلات الصاغة بأنها كالتجارة الغير مربحة، حيث تشهد حالة من عدم الإقبال مثلما كان قبل التعويم.

عيار 24 سجل 722 .

عيار 22 سجل 662.

عيار 21 سجل 632.

عيار 18 سجل 542.

الجنية الذهب سجل5056.

أوقية الذهب سجلت 22463.

كيلو الذهب سجلت 722286.

هذه الأسعار وفق أخر تحديثات وبالجنية المصري.

سعر الذهب في السعودية الثلاثاء:

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا علي مختلف أسعار أعيرة الذهب وكانت الأسعار كالتالي:

عيار 24 سجل 151.46 .

عيار 22 سجل 138.38.

عيار 21 سجل 132.35.

عيار 18 سجل 113.59.

الجنية الذهب سجل1060.

أوقية الذهب سجلت 4710.

كيلو الذهب سجلت 151455.

الأسعار بالريال السعودي وتحدث باستمرار علي مدار اليوم.

سعر الذهب في الإمارات الثلاثاء:

تبعت أسعار المعدن في الإمارات مثل السعودية وتغيير ملحوظ علي مختلف الأعيرة، هذه الأسعار تحدث باستمرار وبالدرهم الإماراتي