سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الأربعاء 29-3-2017 في أسواق العملة والبنوك المحلية

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سعر الدولار اليوم، نقدم لكم عبر موقع “كلمة” أحدث الأسعار التي سجلتها العملة الأمريكية في كل من البنوك المصرية والسوق السوداء، من الصعب في الفترة الحالية التوقع بقيمة الدولار سواء غدا أو بعد فترة خاصة بعد أن أصبحت قيمة الدولار تتحدد من العرض والطلب وليست قيمة ثابته.

سعر الدولار في السوق السوداء الأربعاء:

بعد القفزة الفجائية لأسواق العملة ورفع قيمة الدولار مقابل الجنية المصري ليتخطي حاجز ال18 جنية مرة أخري، جعلت البنوك ترفع من قيمة الدولار بعد أن كان مستقرا عند 16 جنية حتي يتم السيطرة علي سعر الدولار ولا يحدث كما حدث في الفترة السابقة وأيضا محاولة ليجذب المواطنين لتغيير العملة مرة أخري إلي البنوك، حيث سجل الدولار في السوق السوداء وفق أخر تحديث 18.20 للشراء وللبيع 18.25.

سعر الدولار في البنوك المصرية الأربعاء:

سعر الدولار في البنوك، استقر سعر الشراء في بنك HSBC عند 18.16 جنية وللبيع عند 18.35، وهو البنك الأفضل في شراء الدولار أي يشتري الدولار بأعلي سعر علي مستوي البنوك المصرية الأخرى، جاء كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والقاهرة وفيصل عند قيمة شراء ثابتة وأفضل البنوك لبيع الدولار بقيمة 18.10 جنية للدولار الواحد وللشراء 18 جنية.

استطاعت البنوك السيطرة علي قيمة الدولار وجذب المواطنين مرة أخري إلي البنوك بعد ان اتجة الكثير لأسواق العملة خاصة بعد أن اتسع الفارق بينها وبين البنوك ووصل إلي أكثر من جنيهان ونصف للدولار الواحد.