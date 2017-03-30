أحدث أسعار الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الخميس 30-3-2017 في البنوك المصرية والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم، نحرص علي أن نقدم لكم أحدث قيمة للدولار أمام الجنية المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء في تحديث دائم علي مدار اليوم حتي تكونوا علي علم دائم بأحدث الأسعار خاصة بعد تعويم العملة المصرية أمام العملات الأخرى ومنذ التعويم والعملة الأمريكية تتذبذب بشكل يومي، ولكنها منذ بداية هذه الأسبوع والدولار يشهد حالة من الاستقرار التام وبموجبها تستقر أسعار السلع والمنتجات.

سعر الدولار اليوم في البنوك:

لا شك أن الدولار من أكثر العملات إقبالا سواء للشراء أو البيع، حيث أنها العملة الأولي في الاستيراد والتي يحتاجها المستوردين بشكل كبير عن باقي العملات الأخرى، لذلك نقدم الأسعار بتحديث دائم في أكثر البنوك إقبالا من المواطنين.

بنك HSBC:

سعر الشراء:18.16

سعر البيع:18.25

بنك الاسكندرية:

سعر الشراء:18.12

سعر البيع:18.22

البنك الأهلي المصري-بنك مصر-بنك فيصل-بنك القاهرة:

سعر الشراء:18

سعر البيع:18.10

البنك التجاري الدولي CIB-كريدي أجريكول-بنك البركة-المصرف المتحد:

سعر الشراء:18.10

سعر البيع:18.20

سعر الدولار في السوق السوداء الخميس:

مازال اختلاف الأسعار في أسواق العملة من منطقة لأخري مستمر حتي هذه اللحظة نتيجة لعمل تجار السوق السوداء بشكل غير رسمي، حيث استقرت قيمة العملة عند 18.20 للشراء، وللبيع 18.25.