سعر الذهب في محلات الصاغة بدون المصنعية الخميس 30-3-2017-أحدث أسعار الذهب في مصر والسعودية والإمارات

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سعر الذهب اليوم، مازال المعدن الأصفر يشهد تغييرات في محلات الصاغة بشكل يومي في مصر، الأمر الذي جعل العديد من المقبلين علي الزواج بالاستغناء عن “الشبكة” مقابل اتفاقات أخرى خاصة بعد تضاعف سعر الذهب بعد تعويم الجنية المصري، أيضا قل الإقبال من قبل الأشخاص الذين يدخرون أموالهم عن طريق شراء المعدن الأصفر، حيث أن هذه الاضطرابات من الممكن أن تحمل من يدخر أموالة خسارة كبيرة.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس:

لا شك أن الذهب من السلع الهامة والتي يكثر عليها عمليات البحث اليومية، لذلك نقدم أحدث الأسعار بدون المصنعية، حيث سجل عيار “24” قيمة 721 جنية، وسجل عيار “22” قيمة 661 جنية، سجل عيار “21” قيمة 631 جنية، عيار “18” قيمة 541، وعن الجنية الذهب فلقد سجل 5048 جنية، وكيلو الذهب 721143 جنية مصري.

سعر الذهب اليوم في السعودية الخميس:

انخفضت الأسعار قليلا في مختلف أسعار الذهب عن أحدث تعاملات أمس، حيث سجل عيار “24” قيمة 150.89 ريال، عيار “22” قيمة 138.32 ريال، سجل عيار “21” قيمة 132.03 ريال، سجل عيار “18” قيمة 113.17 ريال،وجاء الجنية الذهب مسجلا بقيمة 1056 ريال سعودي، كيلو الذهب 150.892 ريال.

سعر الذهب اليوم في الإمارات الخميس:

استقرت الأسعار بشكل نسبي في محلات الصاغة بالإمارات، فقد سجل عيار “24” بقيمة 147.49، عيار “22” بقيمة 135.47، عيار “21” بقيمة 129.32، عيار “18” بقيمة 110.84 درهم، أما عن الجنية الذهب فقد سجل بالدرهم الإماراتي قيمة 1035.

هذه الأسعار وفق أخر تحديثات حتي الآن وتحدث الأسعار بشكل مستمر علي مدار اليوم.