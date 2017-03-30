أحدث أسعار الحديد والاسمنت في مصر اليوم الخميس الموافق 30-3-2017

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سعر الحديد اليوم، نقدم لكم اليوم أحدث أسعار الحديد والأسمنت وفق أخر تحديثات صادرة من قبل شعبة المواد والبناء، خاصة وأن الطلب علي معرفة أسعار الحديد بشكل يومي كبير، كذلك أسعار الأسمنت أيضا، خاصة بعد الاضطرابات التي شهدتها مواد البناء فور إصدار قرار التعويم، منذ هذا الوقت وأسعار مواد البناء ارتفعت الضعف تقريبا.

سعر الحديد اليوم الخميس:

يمكنكم أيضا الإطلاع علي أحدث أسعار الدولار والذهب من هنا.

مازالت أسعار الحديد تشهد عديد من الاضطرابات، حيث أن سعر الدولار مرتبط بشكل كبير بقيمة الدولار في البنوك المصرية، حيث سجل حديد عز 9900 جنية كأعلي قيمة للشراء، وسجل أيضا الطن الواحد لحديد الدخيلة نفس قيمة عز، جاء بعد ذلك حديد المصريين ليسجل 9825 كأعلي سعر له، تساوي سعر طن الحديد لكل من حديد بشاي، العتال، عطية، المراكبي عند 9750 جنية، جاء بعد ذلك مصر استيل، الجيوشي، العشري مسجلين للطن الواحد 9700 جنية.

سعر الأسمنت اليوم الخميس:

سعر الأسمنت اليوم، لم تشهد أسعار الأسمنت تغييرات بشكل مفاجئ مثل الحديد، ولكنها ارتفعت قيمتها أيضا بعد تعويم الجنية للضعف، حيث نقدم لكم أحدث أسعار الاسمنت العادي، الابيض، وأخيرا المخلوط، حيث سجل سعر طن الاسمنت العادي “المسلح” عند 730 جنية كأعلي قيمة له، النصر 710 كأعلي قيمة، المهندس 760، السويس عند 730، الفاخر 720، السويدي 725، سيناء 710 جنية.

وجاءت أسعار الاسمنت الابيض كالتالي، حيث سجل طن الابيض العادة 1640، سوبر سيناء 1600، رويال العادة 1610، وأخيرا الواحة الأبيض عند 1590 كأقل قيمة و1600 كأعلي قيمة، وأخيرا أسعار أسمنت المخلوط، حيث سجل طن الاسمنت لكل من النخيل، التوفير، الواحة عند 675 كأعلي قيمة، 680 كأعلي قيمة.

من بعد الزيادة في قيمة الدولار أمام الجنية المصري الفترة السابقة بعد ان ارتفعت قيمة الدولار في البنوك مرة أخري ليتخطي حاجز ال18، وأصبح المواطنون يبحثون عن أسعار الحديد بشكل مستمر، خاصة للأشخاص الذين يمتلكون قطعة أرض والمقاولين، ليس فقط أسعار الحديد والأسمنت بل وأسعار الدولار والذهب وغيرها من السلع الهامة.