سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء الجمعة 31-3-2017

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سعر الدولار اليوم، لا شك أن العملة الأمريكية من أهم العملات وأكثرها تداولا بين المواطنين والمستوردين وأن الدولار يتحكم بشكل كبير في أسعار السلع والمنتجات، حيث جاء قرار التعويم محبطا للآمال، حيث أن أسعار السلع والمنتجات ارتفعت بشكل كبير فور التعويم، لذلك حرص موقع “كلمة” علي تقديم أسعار الدولار بشكل مستمر ومحدث باستمرار.

سعر الدولار اليوم في البنوك:

شهدت العملة الأمريكية اليوم في أحدث تعاملات الجمعة استقرار في قيمة الدولار أمام الجنية، حيث أن يوم الجمعة عطلة رسمية لدي كافة البنوك المصرية، جاء بنك HSBC مسجلا 18.16 جنية للشراء، 18.35 للبيع، وهو أفضل بنك يشتري من المواطن الدولار مقارنة بالبنوك المصرية الأخرى.

متابعة للبنوك الأخري فقد استقر قيمة صرف الدولار عند كل من بنك مصر، فيصل، الأهلي المصري، القاهرة عند 18 جنية مقابل الشراء للدولار الواحد، وسعر البيع 18.10، التجاري الدولي، المصرف المتحد، التعمير والاسكان، البركة عند 18.10 شراء، وبيع 18.20.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:

وصلت قيمة الدولار أمام الجنية المصري عند 18.15 للشراء، 18.25 للبيع، حيث قل الإقبال علي السوق السوداء بشكل نسبي سواء كان للشراء أو للبيع.