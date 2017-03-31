أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة الجمعة 31-3-2017، أحدث أسعار الذهب في مصر والسعودية

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سعر الذهب اليوم، تشهد محلات الصاغة تغييرات بسيطة بعد أن استقرت قيمة الدولار في البنوك المصرية طوال الأسبوع الماضي، فيشهد الذهب هذه الفترة بعض التغييرات البسيطة ولكن انحفضت الأسعار اليوم مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل عيار “24” اليوم الجمعة 717 جنية للجرام الواحد بدون إضافة المصنعية.

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر:

معرفة أسعار الذهب كثر فور قرار التعويم، خاصة أن الذهب من السلع الهامة في الوطن العربي بشكل عام وخاصة مصر، حيث سجل عيار “24” قيمة 717 جنية، عيار “22” قيمة 657 جنية، عيار “21” قيمة 627 جنية، عيار “18” قيمة 537 جنية، الجنية الذهب 5016، كيلو الذهب 716,517 جنية مصري.

سعر الذهب اليوم الجمعة في السعودية:

استكمالا لمتابعة نشرتنا الأقتصادية نقدم لكم أحدث أسعار المعدن الأصفر في معظم الدول العربية، حيث سجل عيار “24” قيمة 149.90 ريال، عيار “22” قيمة 137.41 ريال، عيار “21” قيمة 131.17 ريال، عيار “18” قيمة 112.43 ريال، ولقد سجل الجنية الذهب 1049 ريال سعودي.

سعر الذهب اليوم الجمعة في الكويت:

تستقر الأسعار بشكل نسبي في الكويت حيث سجل عيار “24” قيمة 12.17 دينار، عيار “22” قيمة 11.15، عيار “21” قيمة 10.65، عيار “18” قيمة 9.13 دينار.