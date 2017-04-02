سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري في السوق السوداء والبنوك المصرية الأحد 2-4-2017

كَتَب: .



سعر الدولار اليوم، متابعة مستمرة من موقع “كلمة” عن أحدث أسعار الدولار مقابل الجنية المصري، ونحن في بداية تعاملات الأسبوع الثاني علي التوالي وقيمة الدولار ثابتة في البنوك المحلية وأيضا السوق السوداء، حيث استقرت قيمة صرف الدولار عند 18.16 في أحدث تعاملات بنك HSBC.

سعر الدولار اليوم في البنوك المحلية:

بنك HSBC في مقدمة البنوك المصرية الأعلي سعرا في شراء الدولار، حيث يشتري الدولار بقيمة 18.16 جنية، وجاء أفضل بنك لبيع العملة الأمريكية مصرف أبو ظبي الاسلامي حيث يبيع الدولار بقيمة 18.10 جنية، متابعة لأسعار الدولار في البنوك الأخري، سجل سعر الشراء في بنك الأهلي المصري، بنك مصر، فيصل، القاهرة مستقرين عند حاجز ال18 جنية، وعن سعر البيع 18.10.

سعر الدولار في السوق السوداء الأحد:

استقرت قيمة شراء وبيع العملة الأمريكية متبعة البنوك المصرية، واستقرت عند قيمة 18.15 شراء، 18.25 بيع، من المحتمل أن تختلف الأسعار من مكان لأخر، نتيجة لاستمرار عمل تجار أسواق العملة بشكل غير رسمي، وسنتابع معكم الأسعار لحظة بلحظة فور حدوث أي تغييرات سواء في قيمة الدولار في البنوك أو أسواق العملة.