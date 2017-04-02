سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة الأحد 2-4-2017، أحدث أسعار الذهب في السعودية ومصر

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سعر الذهب اليوم، متابعة لأحدث أسعار المعدن الأصفر في كل من مصر والسعودية، تشهد محلات الصاغة في مصر حالة من التقلبات سواء كانت هذه التقلبات بالصعود أو الهبوط، ولكنة شهد اليوم حالة من الاستقرار بعكس أسعار أمس، حيث انخفضت جميع أعيرة الذهب أمس بقيمة جنيهان تقريبا للجرام الواحد، ولكن بعد ثبات قيمة الدولار والتغييرات أصبحت بمقدار قليل بعكس الفترات السابقة.

سعر الذهب في مصر الأحد:

قبل تعويم الجنية، كان العديد يقبل علي ادخار الأموال عن طريق شراء الذهب، من المتعرف علية أن الذهب لا يفقد قيمته، ولكن بعد قرار التعويم الذي احبط الكثير من المواطنين وقل الإقبال علي إدخار الأموال عن طريق الذهب، سجل عيار “24” قيمة 719، عيار “22” قيمة 659، عيار “21” قيمة 629، عيار “18” قيمة 539، الجنية الذهب 5032، أوقية الذهب 22356 جنية.

سعر الذهب في السعودية الأحد:

نتيجة لاستقرار قيمة العملة الأمريكية في السعودية، تتغير قيمة الذهب في السعودية بنسب قليلة، سجل عيار “24” قيمة 150.73 ريال، عيار “22” قيمة 138.17 ريال، عيار “21” قيمة 131.89 ريال، عيار “18” قيمة 113.05ريال، الجنية الذهب 1055، أوقية الذهب 4688ريال.