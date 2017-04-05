سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري اليوم الأربعاء 5-4-2017 في البنوك المحلية والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم، بعد استقرار دام أكثر من أسبوع في كل من البنوك المحلية والسوق السوداء انخفضت قيمة الدولار من جديد في البنوك المصرية، حيث هبطت قيمة الدولار للشراء في بنك مصر، القاهرة، الأهلي المصري عن حاجز ال18 جنية ، حيث سجل بنك مصر 17.95 للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنوك الأربعاء:

سعر الدولار مقابل الجنية المصري أصبحت من أكثر عمليات البحث اليومية والتي يسعي المواطنين إلي معرفتها بشكل مستمر علي مدار اليوم، حيث أن تغير قيمة العملة الأمريكية يؤثر علي معظم أسعار السلع والمنتجات، وحتي تكونوا علي علم دائم بكل التغييرات الحادثة في قيمة الدولار حرصنا علي إخباركم بأحدث الأسعار اليومية في البنوك، حيث جاء بنك التعمير والإسكان في مقدمة البنوك الأعلي سعرا في شراء الدولار بنحو 18.10 جنية، أما عن سعر البيع فقد سجل 18.20 جنية، تساوت قيمة الدولار في HSBCو كريدي أجريكول عند 18.02 للشراء وللبيع 18.17، وأخيرا سجل البنك التجاري الدولي، البنك العربي الافريقي، بنك البركة 18 جنية للشراء و 18.20 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في السوق السوداء:

هبطت قيمة الدولار مجددا في السوق السوداء لتسجل 18 جنية للشراء وللبيع 18.10، كانت هذه هي أحدث الأسعار حتي الوقت الحالي.