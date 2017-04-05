أحدث أسعار الذهب في محلات الصاغة الأربعاء 5-4-2017، أسعار الذهب في السعودية

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سعر الذهب اليوم، نوافيكم بأحدث أسعار المعدن الأصفر في مصر والسعودية بدون إضافة المصنعية عبر موقع “كلمة” وتغطية مستمرة علي مدار اليوم، تواجة قيمة الذهب هذه الفترة في محلات الصاغة بمصر بعض التغييرات ولكنها تسير هذه الفترة نحو الهبوط ولكن بقيم قليلة، وتشهد استقرار نسبي في المملكة العربية السعودية.

سعر الذهب في مصر:

تلك التذبذات التي تحدث في سعر الذهب في محلات الصاغة كانت سببا في قلة الإقبال علي محلات الصاغة، فقيمة الذهب ترتبط ارتباط قويا بقيمة العملة الأمريكية مقابل الجنية المصري في البنوك، أيضا جعلت بعض المواطنين يمتنعون عن ادخار أموالهم بشرائهم للذهب.

عيار “24” سجل 713 جنية.

عيار “22” سجل 654 جنية.

عيار “21” سجل 624 جنية.

عيار “18” سجل 535 جنية.

الجنية الذهب سجل 4992 جنية.

أوقية الذهب سجل 22,179 جنية.

سعر الذهب في السعودية:

عيار “24” سجل 150.45ريال.

عيار “22” سجل 137.91ريال.

عيار “21” سجل 131.65ريال.

عيار “18” سجل 112.84ريال.

الجنية الذهب سجل 1053ريال.

أوقية الذهب سجل 4679ريال.

سعر الذهب في الكويت: