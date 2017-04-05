أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء الموافق 5-4-2017، أحدث أسعار حديد عز الآن

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سعر الحديد اليوم، نقدم لكم عبر موقع “كلمة” أحدث الأسعار الخاصة بأهم مواد البناء، الأسمنت والحديد، مازالت أسعار الحديد تواجه العديد من التغييرات اليومية حيث يسير الحديد في الفترة الحالية نحو الهبوط، اضطرت مصانع الحديد لخفض أسعار الحديد خاصة بعد الزيادة الكبير في أسعار الحديد، أسعار الأسمنت تواجة بعض التغييرات الغير مؤثرة بعكس الحديد.

سعر الحديد اليوم الأربعاء:

حيث جاء حديد عز مسجلا 9900 للطن الواحد وتساوت أسعارة مع حديد الدخيلة، حديد المصريين سجل 9825 جنية، بشاي 9750 جنية، العتال سجل 9750 وتبعة حديد المراكبي وعطية، سجل سعر طن الحديد لكل من العشري، الجيوشي، مصر ستيل 9700 جنية للطن الواحد.

سعر الأسمنت اليوم الأربعاء:

أسعار الأسمنت العادي، جاء المسلح بقيمة 725 للطن الواحد، النصر 710، المهندس 760، الفهد 680، سيناء 700، الفاخر 720، السويس 715، عن أسعار الأسمنت الأبيض، سجل الطن الواحد للأبيض العادة 1640 جنية، سوبر سيناء 1600، سوبر رويال 1585، الواحة الأبيض 1590، رويال العادة 1610، وأخيرا أسعار الأسمنت المخلوط، سجل الطن الواحد للنخيل والتوفير والواحة 675 جنية.