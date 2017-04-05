سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في البنوك المحلية والسوق السوداء الأربعاء 5-4-2017

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سعر الريال السعودي، الريال لا يقل قيمة عن الدولار وسط العملات، فالريال أيضا علية إقبال من قبل المواطنين وخاصة في موسم الحج، وأيضا يكثر علية الطلب من قبل المواطنين المسافرين إلي المملكة، واجهت العملة السعودية بعض التغييرات ولكن بفوارق ليست مؤثرة كالدولار، حيث سجل بنك الاسكندرية لشراء الريال السعودي الواحد قيمة 4.76 جنية.

سعر الريال السعودي في البنوك الأربعاء:

سنقدم لكم أحدث أسعار الريال السعودي وفق أخر تحديثات حتي الآن، وأفضل بنك لشراء الريال وكذلك البيع، حيث سجل بنك الاسكندرية، المصرف المتحد نفس قيمة الشراء 4.76 وكذلك البيع عند 4.81 جنية، جاء بنك التعمير والإسكان كأعلي قيمة لبيع الدولار مسجلا خمسة جنيهات وللشراء 4.10، جاء بنك القاهرة، العربي الأفريقي، فيصل للشراء 4.77 للشراء، وتصدر بنك HSBC كأفضل بنك لشراء الدولار عند 4.80 جنية.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء:

من المحتمل ان تختلف الأسعار في أسواق العملة من منطقة لأخري نتيجة لاستمرار عمل تجار السوق السوداء في الخفاء، ولكن في المتوسط سجل الريال 4.77 شراء، 4.80 للبيع.