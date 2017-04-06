سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنية المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء 6-4-2017

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سعر الدولار اليوم، عبر نشرتنا الأقتصادية المقدمة بشكل يومي من موقع “كلمة” نقدم لكم أحدث الأسعار التي سجلتها العملة الأمريكية في أخر تعاملات لها في البنوك وكذلك أسواق العملة، استقرت الأسعار داخل البنوك والسوق السوداء بعد الانخفاض التي شهده الدولار، حيث أن التغييرات التي تحدث بشكل مستمر في قيمة الدولار تؤثر بالسلب علي الأسعار الخاصة بالمنتجات والسلع وغيرها من المواد الأساسية.

سعر الدولار اليوم في البنوك:

تصدر بنك التعمير والإسكان قائمة البنوك المحلية وسجل أعلي سعر للشراء مقارنة بالبنوك الأخري، حيث سجل 18.10 للشراء وللبيع 18.20 جنية، جاء بعد ذلك بنك HSBC وكريدي أجريكول للشراء بقيمة 18.02، بنك البركة وفيصل ومصرف أبو ظبي الاسلامي نفس قيمة الشراء والبيع عند 18 للشراء و18.10 للبيع، وأخيرا جاء كل من بنك مصر والإسكندرية وبلوم مصر والأهلي المصري عند 17.95 للشراء وللبيع 18.05.

سعر الدولار اليوم الخميس في أسواق العملة:

هاجمت الحكومة مراكز الصرافة الغير رسمية وقرارت البنك المركزي ساعدت بشكل كبير في القضاء بنسبة كبيرة علي أسواق العملة، الإقبال حاليا علي البنوك أصبح أكثر من السوق السوداء، حيث سجل الدولار في سوق العملة عند 18 جنية للشراء و 18.10 للبيع .