أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس الموافق 6-4-2017

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أسعار الحديد اليوم، نقدم لكم مقالة تضم أحدث أسعار الحديد والاسمنت في مصر خاصة بعد تعويم الجنية المصري والذي أصاب مواد البناء وخاصة الحديد بعديد من التغييرات الفجائية التي أصابت بعض المقبلين علي البناء بالإحباط الشديد، فارتفت قيمة طن الحديد تقريبا إلي النصف وغيرها من مواد البناء الأخري، أيضا تتغير الأسعار لعدة عوامل أخري إضافة إلي قيمة الدولار والذي يتحكم بشكل كبير في أسعار الحديد ومن أهم الأسباب أيضا وجود العديد من المصانع الخاصة بالأسمنت والحديد، الأمر الذي أشعل المنافسة بين جميع الشركات علي مستوي مصر، كذلك الإقبال علي البناء وانتعاش الأسواق الخاصة بمواد البناء يجبر أسعار مواد البناء علي التغييرات، كل هذه العوامل كان لها أثر كبير في التغييرات الشبة جذرية في أسعار الحديد والتي أصبحت بكل ملحوظ، لذلك حرصنا علي تقديم الأسعار بشكل مستمر علي مدار اليوم ومحدث باستمرار.

سعر الحديد اليوم في مصر الخميس:

نظرا لأن الحديد من أهم مواد البناء والتي يقبل العديد من المقاولين والمواطنين لمعرفتها بشكل مستمر بعكس الفترة الماضية ما قبل التعويم، وكانت الأسعار طبقا لأحدث أسعار أقرتها شعبة المواد والبناء كالتالي، حيث تصدر حديد عز بقيمة 9900 للطن الواحد، والدخيلة 9900، المصريين 9825، بشاي والعتال وعطية والمراكبي 9750، العشري والجيوشي ومصر ستيل 9700جنية للطن الواحد، حيث أن هذه الأسعار طبقا لكمية لا تقل عن ثلاثون طن.

سعر الأسمنت اليوم في مصر:

في نشرتنا هذه سنتقدم لكم أسعار الأسمنت العادي والأبيض والمخلوط، وهذه الأسعار خاصة بالاسمنت العادي، حيث سجل الطن الواحد لأسمنت المسلح 720، النصر 710، المهندس 760، الفهد 675، التعمير 705، أسيك 720، حورس 710، الصخرة والمصري عند 700، أسوان 695، السويس 720، السويدي 720، الساحل 780، كانت هذه قائمة بأحدث أسعار الأسمنت العادي والشركات الأكثر إقبالا من قبل المواطنين، أما عن أسعار الأسمنت الأبيض، فقد سجل الأبيض العادة 1640، سوبر سيناء 1600، سوبر رويال 1585، رويال العادة 1610، الواحة الأبيض 1590، وأخيرا أسعار الأسمنت المخلوط، النخيل والتوفير والوحة عند 675 جنية للطن الواحد.