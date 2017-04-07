سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الجمعة 7-4-2017 في البنوك المحلية والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم، حيث نقدم لكم اليوم الجمعة الموافق السابع من أبريل أحدث أسعار العملة الأمريكية مقابل الجنية المصري والتي أصبحت تشغل بال أغلب المواطنين نظرا لأن قيمة العملة الأمريكية هي المتحكمة بشكل كبير في معظم أسعار السلع والمنتجات، وخاصة بعد التذبذبات التي أصابت الدولار منذ قرار التعويم والذي أسعد بعض المواطنين الذين يمتلكون العملة الصعبة، وأصاب بالإحباط للبعض بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فية واستغلال التجار وجشعهم.

سعر الدولار في البنوك المصرية الجمعة:

استقرت قيمة الدولار في أغلب البنوك ولكن تغيرت قيمة الشراء لكل من بنك HSBC ومصرف أبو ظبي الاسلامي، حيث سجل بنك HSBC للشراء 18.06 وللبيع 18.21، مصرف أبو ظبي الاسلامي للشراء 18.05 وللبيع 18.15، استقر بنك التعمير والإسكان كأعلي قيمة لشراء الدولار عند 18.10، وتساوي كل من بنك الأهلي والقاهرة وبنك مصر والمصرف المتحد وبنك الاسكندرية عند 17.95 للشراء و18.05 للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء الجمعة:

استقر قيمة العملة الأمريكية عند 18 للشراء، و18.10 للبيع، أفضل بنك يبيع لك الدولار هو بنك مصر بقيمة 18.05، أفضل بنك يشتري منك الدولار هو بنك التعمير والإسكان بقيمة 18.10.