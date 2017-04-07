سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر الجمعة 7-4-2017، أحدث أسعار الذهب في السعودية والكويت

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سعر الذهب اليوم، متابعة لنشرتنا الاقتصادية والتي تقدم بشكل مستمر كل يوم عن أحدث أسعار الذهب في بعض الدول العربية والتي يسعي مواطنيها لمعرفة الأسعار بشكل مستمر، حيث ارتفعت الأسعار اليوم الجمعة الموافق السابع من ابريل بجنيهان تقريبا للجرام الواحد في مختلف أعيرة الذهب في مصر.

سعر الذهب في مصر:

التغييرات التي تحدث في قيمة الذهب في مصر نتيجة لتعويم العملة المصرية أمام العملات الأخري والتي جعلت الأسعار تتذبذب بشكل مستمر.

عيار “24” سجل 715 جنية.

عيار “22” سجل 656 جنية.

عيار “21” سجل 626 جنية.

عيار “18” سجل 537 جنية.

الجنية الذهب سجل 5008 جنية.

أوقية الذهب 22250.

سعر الذهب في السعودية:

عيار “24” سجل 152.84 ريال.

عيار “22” سجل 139.77ريال.

عيار “21” سجل 133.42 ريال.

عيار “18” سجل 114.36 ريال.

الجنية الذهب سجل 1067ريال.

أوقية الذهب 4742 ريال.

سعر الذهب في الكويت:

عيار “24” سجل 12.37دينار.

عيار “22” سجل 11.34دينار.

عيار “21” سجل 10.83دينار.

عيار “18” سجل 9.28دينار.

الجنية الذهب سجل 86.61دينار.

أوقية الذهب 384.79دينار.

سعر الذهب في الإمارات:

عيار “24” سجل 149.43درهم.

عيار “22” سجل 136.89درهم.

عيار “21” سجل 130.67درهم.

عيار “18” سجل 112درهم.

الجنية الذهب سجل 1045درهم.

أوقية الذهب 4644درهم.

هذه الأسعار تحدث باستمرار وبدون إضافة المصنعية.