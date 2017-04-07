أحدث أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الجمعة الموافق 7-4-2017، أحدث أسعار حديد عز

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سعر الحديد اليوم، متابعة لأحدث الأسعار التي سجلتها مختلف مصانع الحديد والأسمنت اليوم الجمعة الموافق 7-4-2017، حيث استقرت أسعار الحديد لليوم الثالث علي التوالي بعد مرحلة من الانخفاض التي أصابت أسعار الحديد، وكان لهبوط قيمة الدولار في البنوك أثر في انخفاض الاسعار، أيضا نتيجة لحركة الأسواق وحالة الركود التي تشهدها أسواق المواد والبناء في الفترة الحالية خاصة بعد قرار التعويم وارتفاع الأسعار.

سعر الحديد اليوم في مصر الجمعة :

الأسعار التي سنعرضها عليكم هي طبقا لأحدث ما أقرته شبعة المواد والبناء وهي مقدرة لكمية لا تقل عن ثلاثون طن، حيث سجل حديد عز والدخيلة 9900 للطن، المصريين 9825، وتساوي كل من بشاي والعتال وعطية والمراكبي عند 9750، وأخيرا العشري والجيوشي ومصر ستيل عند 9700 جنية للطن الواحد.

سعر الأسمنت اليوم في مصر الجمعة:

شهدت أيضا أسعار الاسمنت استقرار نسبي، حيث سجلت أسعار الأسمنت العادي كالتالي، المسلح 725 للطن، النصر 710، المهندس 760، الفهد 680، التعمير 705، أسيك 720، المخصوص 725، سيناء 705، العسكري 710، السويس 720، وعن أسعار الأسمنت الأبيض، الأبيض العادة 1640، سوبر سيناء 1600، سوبر رويال 1585، رويال العادة 1610، الواحة الأبيض 1590، وأخيرا أسعار الأسمنت المخلوط، حيث سجل كل من النخير والتوفير عند نفس قيمة الشراء 670 للطن الواحد، الواحة 680 حيث ارتفعت قيمة الطن الواحد لأسمنت الواحة عن أخر تعاملات أمس بقيمة عشرة جنيهات.