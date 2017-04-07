سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري اليوم الجمعة الموافق 7-4-2017 داخل البنوك المصرية والسوق السوداء

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سعر الريال السعودي اليوم، متابعة لنشرتنا الأقتصادية والتي نقدم فيها أحدث أسعار العملات والذهب كل يوم وتحدث باستمرار نقدم لكم اليوم أحدث قيمة سجلتها العملة السعودية مقابل الجنية المصري في أخر تعاملات البنوك والسوق السوداء اليوم الجمعة الموافق السابع من شهر ابريل، حيث أن الريال لا يقل أهمية عن قيمة الدولار، حيث أن الطلب علي العملة السعودية كثيرا أيضا وخاصة في موسم الحج.

سعر الريال اليوم في البنوك المصرية:

من المعروف أن قيمة الريال في البنوك ترتبط بشكل قوي بقيمة الدولار وكذلك العملات الأخري، حيث سجل بنك HSBC أعلي قيمة لشراء الريال بقيمة 4.82، وللبيع 4.86، التجاري الدولي CIB للشراء 4.80 وللبيع 4.83، بنك مصر وقناة السويس والأهلي المصري عند نفس قيمة الشراء والبيع 4.79 شراء، 4.81 بيع، بنك القاهرة 4.77 شراء وبيع 4.82، كريدي أجريكول 4.77 للشراء، بنك الاسكندرية والمصرف المتحد عند 4.76 للشراء.

سعر الريال اليوم في السوق السوداء:

من بعد قرار التعويم وأسواق العملة أصبحت تشهد حالة غير مسبوقة من الركود التام، حيث أن قيمة الريال في البنوك تخطت السوق السوداء، حيث سجلت العملة السعودية مقابل الجنية المصري 4.77 للشراء، 4.80 للبيع.