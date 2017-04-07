أسعار الدواجن واللحوم والخضروات اليوم الجمعة الموافق 7-4-2017 وفق أخر تحديثات حتي الآن

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أسعار الدواجن واللحوم اليوم، استكمالا لمتابعة نشرتنا الأقتصادية نقدم لكم أحدث الأسعار التي سجلتها اللحوم والدواجن في الأسواق المصرية وأيضا سعر كرتونة البيض الأحمر والأبيض والبلدي خاصة بعد قرار التعويم والذي جعل الأسعار غير مستقرة وهو ما يجعل المواطن يبحث بشكل عن يومي عن ما هو جديد في أسعار السلع والمنتجات بشكل عام وكذلك أسعار العملات، كذلك نقدم أحدث أسعار الخضروات والفواكة والتي تسعي كل أم لمعرفتها قبل النزول إلي الأسواق لمعرفة الأسعار الحقيقة خاصة أن الخضروات والفواكة من السلع التي لا غني عنها في حياتنا اليومية.

أسعار الدواجن اليوم:

امتنع بعض المواطنون عن شراء اللحوم بسبب ارتفاع أسعارها واتجهوا إلي شراء الدواجن كبديل ومسايرة للوضع المادي، حيث سجل كيلو اللحم الأبيض 26 جنية، اللحم الساسو 33 جنية، وسجل كيلو البط المسكوفي 13.50 كأعلي قيمة، كيلو البط المولارد 14.50، وعن أسعار كرتونة البيض الأبيض فقد ترواحت قيمتها من 29.25 وحتي 29.75، كرتونة البيض الأحمر تترواح من بين 30.25 و 30.75، كرتونة البيض البلدي من بين 31.50 و32 جنية.

مع مراعاة أن أسعار كرتونة البيض بالمزارع وتباع للمستهلك بغير هذا السعر، وتباع في المتوسط من بين 33 جنية وحتي 34 جنية.

أسعار اللحوم اليوم:

عن أسعار اللحوم اليوم فقد سجل كيلو اللحم البتلو من بين 130-180 جنية، كيلو اللحم الجاموسي ترواح من بين 100 وحتي 110جنية، اللحم الجملي من بين 70-95 جنية، كيلو السجق ترواحت قيمتة من 65-80 جنية، كيلو الكبد المستوردة من 30-75، كيلو الكبدة البلدي من 100-110 جنية.

أسعار الخضروات والفواكة الجمعة:

سجل كيلو الطماطم عشرة جنيهات، كيلو البطاطس ثماني جنيهات، كيلو الكوسا ستة جنيهات، كيلو البصل ثماني جنيهات، كيلو الثوم 11 جنية، كيلو الخيار البلدي ثماني جنيهات، كيلو البرتقال البلدي أربعة جنيهات، كيلو التفاح الأمريكي 16 جنية، كيلو الفراولة ثماني جنيهات ونصف، كيلو الليمون 14 جنية.

كانت هذه الأسعار في متوسط الأسعار التي تعرض في الأسواق المصرية مع مراعاة أن الأسعار بالتأكيد قد تختلف من مكان لأخر ويرجع ذلك لاختلاف التجار وعدم توحيد السعر، الأمر الذي يجعل الأسعار غير متوحدة عند كل التجار.