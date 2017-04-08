أحدث أسعار الدولار مقابل الجنية المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء السبت 8-4-2017

كَتَب: .



سعر الدولار اليوم، متابعة لأحدث أسعار سجلتها العملة الأمريكية اليوم السبت الموافق الثامن من ابريل، حيث تستقر العملة الأمريكية في أحدث تعاملات حتي الآن والمعروف أن يوم الجمعة والسبت يومين عطلة لدي كافة البنوك المصرية وأن قيمة الدولار تتغير سواء كان بالصعود أو الهبوط من خلال بداية التعاملات في البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك السبت:

مازالت الأسعار من المواقع الالكترونية تأكد علي ثبات قيمتها مقابل الجنية المصري بعد الانخفاض المفاجئ الذي تعرض له الأسبوع الماضي، وجاءت الأسعار كالتالي، مازال بنك التعمير والإسكان متصدر قائمة البنوك كأعلي سعر للشراء حيث سجل للشراء 18.10 وللبيع 18.20، ويأتي بعدة بنك HSBC للشراء 18.06 وللبيع 18.21، مصرف أبو ظبي الاسلامي 18.05 شراء و 18.15 بيع، وسجل كل من بنك فيصل والتجاري الدولي والعربي الافريقي نفس قيمة الشراء عند 18 جنية للشراء و 18.10 للبيع، وأخيرا البنك الأهلي المصري وكريدي أجريكول والقاهرة وبنك مصر عند قيمة واحدة للشراء 17.95 وللبيع 18.05.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:

استقرت قيمة الدولار أمام الجنية المصري عند 18.02 للشراء و 18.12 للبيع.