سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم في البنوك المحلية والسوق السوداء الثلاثاء 11-4-2017

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سعر الدولار اليوم، نقدم لكم أحدث أسعار الدولار في تغطية مستمرة علي مدار اليوم، مازالت التغييرات البسيطة تلاحق العملة الأمريكية، ونتيجة لتلك التغييرات تتغير أسعار السلع والمنتجات بشكل عام، فالدولار هو العملة المتحكمة في الأسواق المصرية وعلي أساس قيمته مقابل الجنية المصري تتحدد قيمة أسعار السلع والمنتجات.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:

استقرت قيمة الدولار مقابل الجنية المصري في بنك القاهرة، مصر، بلوم مصر، الأهلي المصري، الإسكندرية عند قيمة شراء موحدة 17.95 جنية، وللبيع 18.05جنية، ومتابعة للبنوك الأخري سجل بنك كريدي أجريكول، العربي الأفريقي الدولي، التجاري الدولي، المصرف المتحد أيضا عند قيمة شراء واحدة 18جنية وللبيع 18.10، وسجل بنك HSBC وهو أفضل بنك لشراء الدولار عند 18.05 وللبيع 18.20، بنك البركة 18.04.

تكثر التساؤلات حول قيمة الدولار مقابل الجنية الفترة القادمة هل ستستمر عند حاجز ال18 جنية أم ستتتغير سواء بالهبوط أو الصعود، ولكن من الصعب توقع قيمة العملة الأمريكية الفترة القادمة خاصة وأن قيمة الدولار تتحدد من العرض والطلب.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:

سجل الدولار في السوق السوداء 18.10 شراء وبيع 18.20 جنية.