أحدث أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون المصنعية الثلاثاء 11-4-2017-أحدث أسعار الذهب في مصر والسعودية

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سعر الذهب اليوم، متابعة لنشرتنا الاقتصادية والتي تقدم بشكل مستمر كل يوم عن أحدث أسعار الذهب في بعض الدول العربية والتي يسعي مواطنيها لمعرفة الأسعار بشكل مستمر، وهذه الأسعار وفق أحدث تحديثات حتي وقتنا الحالي، وبدون إضافة المصنعية.

سعر الذهب في مصر:

التغييرات التي تحدث في قيمة الذهب في مصر نتيجة لتعويم العملة المصرية أمام العملات الأخري والتي جعلت الأسعار تتذبذب بشكل مستمر.

عيار “24” سجل 720 جنية.

عيار “22” سجل 660 جنية.

عيار “21” سجل 630 جنية.

عيار “18” سجل 540 جنية.

الجنية الذهب سجل 5040 جنية.

أوقية الذهب 22392جنية.

سعر الذهب في السعودية:

عيار “24” سجل 151.67 ريال.

عيار “22” سجل 139.03ريال.

عيار “21” سجل 132.71 ريال.

عيار “18” سجل 113.75 ريال.

الجنية الذهب سجل 1062ريال.

أوقية الذهب 4717 ريال.

سعر الذهب في الكويت:

عيار “24” سجل 12.33دينار.

عيار “22” سجل 11.30دينار.

عيار “21” سجل 10.79دينار.

عيار “18” سجل 9.25دينار.

الجنية الذهب سجل 86.29دينار.

أوقية الذهب 383.38دينار.

سعر الذهب في الإمارات:

عيار “24” سجل 148.55درهم.

عيار “22” سجل 136.17درهم.

عيار “21” سجل 129.98درهم.

عيار “18” سجل 111.41درهم.

الجنية الذهب سجل 1040درهم.

أوقية الذهب 4620درهم.

هذه الأسعار تحدث باستمرار وبدون إضافة المصنعية.