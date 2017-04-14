سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري اليوم الجمعة 14-4-2017 في البنوك المصرية والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم، متابعة لنشرتنا الأقتصادية عن أحدث أسعار العملات نقدم لكم أحدث أسعار الدولار مقابل الجنية المصري الجمعة الموافق الرابع عشر من أبريل، تصدر مصرف أبو ظبي الاسلامي قائمة البنوك المصرية الأعلي سعرا لشراء الدولار حيث سجل 18.07 جنية للشراء، وجاء البنك الأهلي المصري كأقل بنك يبيع للمواطن الدولار بقيمة 18.05 جنية.

سعر الدولار اليوم في كافة البنوك المصرية الجمعة:

حدثت بعض التغييرات في قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنية المصري نتيجة لذلك كثرت العمليات البحث علي أحدث أسعار سجلتها العملة الأمريكية في كافة البنوك المصرية وكذلك السوق السوداء، علي مستوي البنوك المحلية فقد استقرت قيمة الدولار في بنك مصر والأهلي المصري عند 17.95 للشراء و 18.05 للبيع، البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الأسكندرية وكريدي أجريكول عند نفس قيمة الشراء 18 للشراء، 18.10 للبي، وجاء بنك القاهرة، البركة، hsbc، المصرف المتحد 18.05 للشراء وللبيع 18.15.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:

تباينت قيمة الدولار من مكان لآخر لتسجل من 18.10 إلي 18.14 للشراء، وللبيع فقد سجلت 18.20 جنية، مع مراعاة أنة من الممكن أن تختلف قيمة الدولار في السوق السوداء من مكان لآخر.