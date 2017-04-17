أحدث أسعار الدولار مقابل الجنية المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء الاثنين 17-4-2017

كَتَب: .



سعر الدولار اليوم، نتابع معكم في أحدث تعاملات حتي الآن في كل من البنوك المصرية وأسواق العملة أحدث أسعار سجلها الدولار مقابل الجنية المصري، حيث شهد الدولار اليوم حالة من الاستقرار في أحدث تعاملات، كما أكد خبراء الأقتصاد أن الدولار يسير هذه الفترة نحو الركود وذلك بعد أن انخفضت قيمته في أخر تعاملات في الأسبوع الماضي.

سعر الدولار في البنوك المصرية الاثنين:

تصدر كل من بنك سايب، مصرف أبو ظبي الاسلامي، المصري الخليجي عند نفس قيمة الشراء كأعلي قيمة وسط كافة البنوك الأخري عند 18.07 جنية، ونفس قيمة البيع أيضا عند 18.17، جاء بعد ذلك كل من بنك المصرف المتحد، HSBC، البركة، القاهرة، بلوم مصر، قناة السويس، كريدي أجريكول، التجاري الدولي عند نفس قيمة الشراء والبيع، للشراء 18.05 جنية، وللبيع 18.15 جنية.

جاء البنك المصري الأهلي كأقل قيمة لبيع الدولار مقارنة بالبنوك الأخري عند 18 جنية، وأخيرا بنك الاسكندرية والعربي الافريقي عند 18 جنية للشراء، وللبيع 18.10.

سعر الدولار في السوق السوداء الاثنين:

سجل الدولار مقابل الجنية المصري في السوق السوداء ما بين 18.10 و18.15 للشراء، وللبيع استقر عن 18.20 جنية.