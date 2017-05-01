أحدث أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق المصرية 1-5-2017، أحدث أسعار حديد عز

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أحدث أسعار الحديد اليوم، نقدم لكم اليوم عبر موقع “كلمة” أحدث أسعار الحديد والأسمنت وفق أخر تحديثات أقرتها شعبة المواد والبناء، فنحن نحرص علي أن نقدم لكم الأسعار بشكل مستمر ومتجدد كل يوم حتي تكونوا علي علم دائم بأحدث الأسعار خاصة بعد التغييرات المفاجئة التي تصيب مواد البناء من بعد قرار التعويم الذي أقرة البنك المركزي، ونحن في أول يوم في شهر مايو حيث شهد الحديد استقرار في قيمته مقابل الجنية المصري، وسنعرض عليكم قائمة بأحدث الأسعار لمختلف الشركات المصرية والتي يكثر عليها الإقبال.

أحدث أسعار الحديد:

متابعة لأسعار الحديد، فقد سجل طن حديد عز 9600 جنية، وسجل حديد الدخيلة نفس قيمة حديد عز، وجاء حديد المصريين ليسجل 9525، حديد بشاي 9550، حديد العتال 9530، حديد عطية 9480، حديد المراكبي 9420، حديد العشري 9350 وسجل طن حديد الجيوشي نفس قيمة حديد العشري وأيضا مصر استيل، كانت هذه قائمة بأحدث اسعار الحديد في الشركات الأكثر طلبا وإقبالا من قبل المقاولين.

أحدث أسعار الاسمنت:

أسعار الاسمنت عليها إقبال كثير من المواطنين لمعرفة أسعارها مثل الحديد، ربما مواد البناء بشكل عام عليها إقبال لمعرفة الأسعار بشكل يومي خاصة وأن الأسعار غير مستقرة ومن الممكن أن تتغير بطريقة جذرية في أي وقت نتيجة لعدم ثبوت قيمة الدولار أمام الجنية المصري في البنوك المصرية، حيث سنقدم لكم أحدث أسعار الأسمنت بمختلف أنواعة.

أسعار الأسمنت العادي:

متابعة لأسعار الاسمنت العادي، جاء طن أسمنت المسلح بقيمة 705 جنية، والنصر 690، المهندس 750، التعمير 695، آسيك 705، حورس 695، النهضة 690، الصخرة 690، المصري 695، المخصوص 710، وجاء أسوان والعسكري عند 690 جنية، والفاخر وطرة وحلوان 700 جنية للطن الواحد، الساحل 780، المسلة 790، الماكس 730.

أسعار الاسمنت الأبيض:

جاء الأبيض العادة بقيمة 1640، سوبر سيناء 1600، سوبر رويال 1585، رويال العادة 1610، الواحة الأبيض 1590.

أسعار الأسمنت المخلوط:

وأخيرا أسعار الأسمنت المخلوط، تساوي قيمة الطن الواحد لكل من الشركات الثلاثة النخيل والتوفير والواحة عند 665 جنية، كما سنحرص علي تحديث الأسعار بشكل مستمر في حالة تغير الأسعار.