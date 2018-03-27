كتالوج ماي واي مصر لشهر ابريل 2018

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اصدرت ماي واي مصر كتالوجها الجديد لشهر ابريل 2018 , الذي يضم مجموعة كبيرة من المنتجات الخاصة بالنظافة والتجميل والاغذية.

ستة عشر عاماً من النجاح – ماي واي عائلة واحدة .

ماي واي احد شركات البيع المباشر وبالعمولة وتعتبر رقم 1 والذي يعمل تحته الاف الاشخاص في مصر حيث يقدم العشرات من المنتجات الخاصة بالبيت المصري باسعار تنافسية جداً واقتصادية مميزة للغاية

الكتالوج يحمل العديد من المنتجات الخاصة بالتجميل والعناية الشخصية للرجل والمرأة والطفل والمنزل ( مواد التنظيف والعناية بالمطابخ والحمامات والاثاث والمفروشات )

منتجات العناية ( عطور – برفانات – طلاء الاظافر – مزيلات طلاء الاظافر – منتجات العناية بالرموش – ملمعات الشفاة – كريمات الاساس – شامبوهات – بلسم – زيت الشعر – غسول – بلسم الاطفال – شاور جل الاطفال – منظف المطابخ ومطهرات الاسطح – مذيبات الدهون – منظفات المراحيض – مطهرات عامة )

منتجات ماي شيف ومجموعة كبيرة ومتنوعة من منتجات الكيكات والحلويات والنكهات والمشروبات والخلطات .