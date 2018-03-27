أسعار الذهب اليوم تواصل الارتفاع بمحلات الصاغة الثلاثاء 27-3-2018

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أسعار الذهب اليوم تواصل الصعود فى مصر بمحلات الصاغة، وذلك جاء بعد عيد الأم مباشرةً والذي انتهي 21 مارس، فقبل عيد الأم انخفضت أسعار المعدن النفيس ولكن بعد نهايته ارتفعت ارتفاع مفاجئ، وهناك حالة من الركود نلاحظها بمحلات الصاغة على شراء الذهب، ولكن على العكس أصبح مدخري الذهب يذهبون هذه الأيام من اجل بيع المعدن الأصفر حيث سجل عيار 21 مبلغ 660 إلى 662 جنيه مصري، بينما سجل عيار 18 مبلغ 566 إلى 567 جنيه مصري.

أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء

ننشر لكم أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء الموافق 27 من شهر مارس لعام 2018م وذلك من خلال الجدول التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 754 جنيه مصري إلى 757 جنيه مصري عيار 22 691 جنيه مصري إلى 694 جنيه مصري عيار 21 660 جنيه مصري إلى 662 جنيه مصري عيار 18 566 جنيه مصري إلى 567 جنيه مصري عيار 14 440 جنيه مصري إلى 441 جنيه مصري عيار 12 377 جنيه مصري إلى 378 جنيه مصري الاونصة 23,458 جنيه مصري إلى 23,529 جنيه مصري الجنيه الذهب 5,280 جنيه مصري إلي 5.296 جنيه مصري الكيلو 754,286 جنيه مصري إلى 756,571 جنيه مصري

وجدير ذكره أن الأسعار أعلاه يجب أن تضاف عليها سعر المصنعية والذي يختلف بحسب سعر المشغولات الذهبية وتقدر بمبلغ 25 جنيه إلى 60 جنيه، وأصبح الذهب مخزون ذو قيمة حقيقية يبحث عنه المقبلين على الزواج كما يبحث عنه مدخري الذهب لبيعه وقت الغلاء ويبحث عنه جميع تجار الذهب فأصبح لا غني عنه فى كل منزل.

وننشر لكم الآن أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري كما ننشره لكم الآن من خلال موقع كلمه بالدولار الأمريكي من خلال هذا الجدول:

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 764.74 جنيه مصري $43.48 سعر الذهب عيار 22 701.01 جنيه مصري $39.85 اسعار الذهب عيار 21 669.16 جنيه مصري $38.04 اسعار الذهب عيار 18 573.56 جنيه مصري $32.61 سعر الذهب عيار 14 446.10 جنيه مصري $25.36 سعر الذهب عيار 12 382.37 جنيه مصري $21.74 سعر الذهب عيار 9 286.78 جنيه مصري $16.30 اسعار أوقية الذهب 23,783 جنيه مصري $1,352 اسعار جنيه الذهب 5,353 جنيه مصري $304.34 اسعار كيلو الذهب 764,736 جنيه مصري $43,476

وأخيراً أسعار الذهب فى الأيام السابقة: