سعر طن الحديد اليوم الجمعة 20-4-2018 في مصر

كَتَب: .



سعر الحديد اليوم في الشركات المصرية نقدمه لكم اليوم عبر موقع كلمة ضمن نشرتنا الاقتصادية اليومية، بعد تعويم الجنية المصري أصبحت أسعار مواد البناء تشهد كثير من التغييرات سواء بالانخفاض أو الارتفاع، الجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة تعرضت أسعار طن الحديد لانخفاض كبير من 300 جنية وحتى 400 جنية في مختلف الشركات المُنتجة.

وجاء هذا الانخفاض تزامناً مع انخفاض أسعار المواد الخام للحديد، كما توقع خبراء الاقتصاد باستمرار انخفاض الحديد خلال الأيام القليلة القادمة، ولكن مع بداية التعاملات اليومية ليوم الجمعة استقر سعر طن الحديد في كافة الشركات، حيث استقر سعر طن حديد المصريين عند 12500 جنية بسعر تسليم المصنع.

سعر الحديد اليوم

وفق آخر تحديثات لأسعار الحديد اليوم سجل حديد بشاي 12530 جنية بسر تسليم المصنع، فيما سجل العتال 12500 جنية مقابل الطن الواحد، مع العلم بأن الأسعار الموجودة في الجدول التالي هي أسعار الحديد بسعر تسليم المصنع، ويختلف سعر تسليم الوجه البحري بزيادة نحو 100 جنية للطن، والوجه القبلي بنحو 250 جنية للطن، وسوف نتابع معكم الأسعار في حالة وجود أي تغييرات في أسعار الحديد.

فيما سجل الجارحي 10150 جنية للطن، والعشري سجل 12400 جنية، وأخيراً استقر سعر طن الحديد مصر ستيل عند 11800 جنية، الجدير بالذكر أن أسعار الحديد في مصر تتوقف على عدة عوامل رئيسية أبرزها سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وكذلك أسعار المواد الخام اللازمة لانتاج الحديد.