سعر الدولار أمام الجنيه في مصر اليوم الثلاثاء 24 ابريل 2018 بالبنوك والسوق السوداء

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بدأت تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 24-4-2018 باستقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنية المصري بنفس السعر الذي انتهت عليه تعاملات أمس الإثنين في البنوك الحكومية والخاصة كما استقرت أسعار العملة الخضراء في السوق السوداء وقد يزيد سعر الدولار في السوق السوداء بقيمة ما بين 10 قروش الى 15 قرش عن البنوك وذلك بعد أن قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية مما وضع السوق السوداء في مأزق وقض علىيه فاصبح لا يستطيع المضاربة والمنافسة مع البنوك ومن العوامل التي أدت الى استقرار الورقة الخضراء في مصر زيادة الاحتياطي النقدي في البنك المركزي واتسقرار الوضع الاقتصادي والأمني في مصر وأيضا عودة السياحة التي تعد من أهم المصادر التي تضخ العملات الأجنبية في مصر.

سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء في مصر.

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تغيير منذ بنك التعمير والإسكان 17.67 17.77 14 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 17.67 17.77 4 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.66 17.76 6 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.66 17.76 6 أيام بنك عودة 17.66 17.76 6 أيام بنك بلوم 17.66 17.76 6 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.66 17.76 14 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.66 17.76 18 ساعة بنك البركة 17.66 17.76 6 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.66 17.76 5 أيام كريدى أجريكول 17.66 17.76 6 أيام بنك المشرق 17.66 17.76 7 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.65 17.75 5 أيام المصرف المتحد 17.65 17.75 18 ساعة البنك المركزى المصرى 17.65 17.75 15 ساعة المصرف العربى الدولى 17.64 17.74 18 ساعة اتش اس بى سى HSBC 17.64 17.74 4 أيام بنك الإسكندرية 17.64 17.74 5 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.64 17.74 6 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 17.64 17.74 17 ساعة بنك قناة السويس 17.64 17.74 18 ساعة بنك القاهرة 17.63 17.73 17 ساعة البنك العربى 17.60 17.70 6 شهور بنك مصر 17.57 17.67 6 أيام البنك الأهلي المصري 17.57 17.67 3 أسابيع البنك الزراعى المصرى 17.57 17.67 أسبوعين

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في السوق السوداء.

سجل سعر الدولار أمام الجنية اليوم الثلاثاء في السوق السوداء 17.80 جنيها للشراء بينما سجل و17.90 جنيها للبيع وفي نفس الوقت يشهد السوق الموازي حالة من الركود في عمليات البيع والشراء للدولار والجدير بالذكر أن سعر الورقة الخضراء تختلف من مكان الى أخر على حسب سياسة العرض والطلب بفارق من 5 قروش إلى 50 قرش وقال خبراء أن السوق السوداء أصبحت تعمل في سرية تامة وبحاجة إلى رقابة شديدة من الحكومة المصرية لاسيما بعد أزمة قلة الدولار التي يهدف منها لتقليل حجم الاستيراد لتخديم على المنتج المحلى.