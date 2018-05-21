أسعار حلوانى العبد : كعك العيد 2018 ( كحك وبسكويت وغريبة وبيتي فور )

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مع مرور الأيام في شهر رمضان المبارك وإقتراب عيد الفطر 1439 هـ / 2018 م تبحث الاسرة المصرية عن اسعار مخبوزات العيد المختلفة من كعك وبسكويت ومنين وغريبة وبيتفور .

وعلى الرغم من تواجد الكثير من محلات الحلويات والأفران التى تقدم مخبوزات العيد المختلفة بأسعار متفاوتة , إلا ان حلواني العبد يتميز بأنه يوفر منتجاته من مخبوزات العيد في العديد من سلاسل الماركت المختلفة المنتشرة في مصر .

أسعار مخبوزات العيد 2018 من حلواني العبد 2018