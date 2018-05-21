أسعار حلوانى العبد : كعك العيد 2018 ( كحك وبسكويت وغريبة وبيتي فور )

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مع مرور الأيام في شهر رمضان المبارك وإقتراب عيد الفطر 1439 هـ / 2018 م تبحث الاسرة المصرية عن اسعار مخبوزات العيد المختلفة من كعك وبسكويت ومنين وغريبة وبيتفور .
وعلى الرغم من تواجد الكثير من محلات الحلويات والأفران التى تقدم مخبوزات العيد المختلفة بأسعار متفاوتة , إلا ان حلواني العبد يتميز بأنه يوفر منتجاته من مخبوزات العيد في العديد من سلاسل الماركت المختلفة المنتشرة في مصر .
أسعار مخبوزات العيد 2018 من حلواني العبد 2018
- كيلو كحك سادة بـ 95 جنية .
- كيلو كحك ملبن بـ 95 جنية .
- كيلو كحك عجمية بـ 95 جنية .
- كيلو كحك عين جمل بـ 140 جنية .
- كيلو كحك فسدق بـ 140 جنية .
- علبة كحك مشكل 1 كيلو بـ 100 جنية .
- علبة كحك مشكل 1,5 كيلو بـ 155 جنية .
- علبة كحك مشكل 2 كيلو بـ 200 جنية .
- علبة كحك مشكل 3 كيلو بـ 345 جنية .
- علبة كحك مشكل 4 كيلو بـ 450 جنية .
- كيلو غريبة بـ 120 جنية .
- طبق شكلمة بـ 24 جنية .
- كيلو بسكويت ” سادة، برتقال، جوز هند، شيكولاتة ” بـ 85 جنية .
- كيلو بسكويت مشكل بـ 110 جنية .
- علبة بيتيفور سادة بـ 110 جنية (1 كيلو) .
- علبة بيتيفور بالمكسرات بـ 140 جنية (1 كيلو) .
- علبة منين سادة بـ85 جنية (1 كيلو).
- علبة منين عجوة بـ85 جنية (1 كيلو).