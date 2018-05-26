اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر – السبت 26 مايو 2018

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متابعة لاسعار سوق منتجات مواد البناء الرئيسية في السوق المصري ليوم السبت 26/5/2018 م , حيث بعض الركود في مبيعات مستلزمات البناء الرئيسية بسبب قلة أعمال التشييد خلال شهر رمضان المبارك .
أسعار الحديد في مصر السبت 26-5-2018 م
اسعار الحديد جائت متوسط اسعارها كالتالي :
- حديد عز : 12550 جنية .
- حديد بشاي : 12530 جنية .
- حديد العتال : 12500 جنية .
- حديد عطيه : 12500 جنية .
- حديد المراكبي 12430 جنية .
- حديد المصريين : 12540 جنية .
- حديد الجيوشي : 12400 جنية .
- حديد العشري : 12400 جنية .
متوسط سعر الاسمنت اليوم السبت 26-5-2018 في مصر
الاسمنت البورتلاندي العادي وجائت متوسط اسعار كالاتي :
- الشركة العربية للاسمنت ( المسلح بـ 815 جنية / النصر بـ 795 جنية ) .
- أسمنت أسيوط ( المهندس ) بسعر 810 جنية .
- اسمنت النهضة ( الصخرة ) بسعر 790 جنية .
- أسمنت وادي النيل ( المصري ) بسعر 795 جنية .
- لافارج للاسمنت ( المخصوص ) بسعر 800 جنية .
- اسمنت العريش ( العسكري ) بسعر 810 جنية .
- أسمنت سيناء بسعر 790 جنية .
- اسمنت السويس بسعر 800 جنية .
- أسمنت طرة بسعر 815 جنية .
- أسمنت حلوان بسعر 815 جنية .
- اسمنت مصر بني سويف بسعر 825 جنية .
- اسمنت السويدي بسعر 815 جنية
- . اسمنت جنوب الوادي بسعر 790 جنية .
- اسمنت قنا ( المسلة ) بسعر 790 جنية .
أسعار الجبس متوسط أسعاره كالاتي :
- اسمنت القومية بسعر 515 جنية .
- جبس البلاح 600 جنية .
- جبس الدولية بسعر 640 جنية .
- جبس المعمار بسعر 635 جنية .