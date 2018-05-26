اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر – السبت 26 مايو 2018

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متابعة لاسعار سوق منتجات مواد البناء الرئيسية في السوق المصري ليوم السبت 26/5/2018 م , حيث بعض الركود في مبيعات مستلزمات البناء الرئيسية بسبب قلة أعمال التشييد خلال شهر رمضان المبارك .

أسعار الحديد في مصر السبت 26-5-2018 م

اسعار الحديد جائت متوسط اسعارها كالتالي :

حديد عز : 12550 جنية .

حديد بشاي : 12530 جنية .

حديد العتال : 12500 جنية .

حديد عطيه : 12500 جنية .

حديد المراكبي 12430 جنية .

حديد المصريين : 12540 جنية .

حديد الجيوشي : 12400 جنية .

حديد العشري : 12400 جنية .

متوسط سعر الاسمنت اليوم السبت 26-5-2018 في مصر

الاسمنت البورتلاندي العادي وجائت متوسط اسعار كالاتي :

الشركة العربية للاسمنت ( المسلح بـ 815 جنية / النصر بـ 795 جنية ) .

أسمنت أسيوط ( المهندس ) بسعر 810 جنية .

اسمنت النهضة ( الصخرة ) بسعر 790 جنية .

أسمنت وادي النيل ( المصري ) بسعر 795 جنية .

لافارج للاسمنت ( المخصوص ) بسعر 800 جنية .

اسمنت العريش ( العسكري ) بسعر 810 جنية .

أسمنت سيناء بسعر 790 جنية .

اسمنت السويس بسعر 800 جنية .

أسمنت طرة بسعر 815 جنية .

أسمنت حلوان بسعر 815 جنية .

اسمنت مصر بني سويف بسعر 825 جنية .

اسمنت السويدي بسعر 815 جنية

. اسمنت جنوب الوادي بسعر 790 جنية .

اسمنت قنا ( المسلة ) بسعر 790 جنية .

أسعار الجبس متوسط أسعاره كالاتي :