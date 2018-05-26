اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر – السبت 26 مايو 2018

اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر – السبت 26 مايو 2018
« سعر الحديد والاسمنت » اليوم في مصر
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متابعة لاسعار سوق منتجات مواد البناء الرئيسية في السوق المصري ليوم السبت 26/5/2018 م , حيث بعض الركود في مبيعات مستلزمات البناء الرئيسية بسبب قلة أعمال التشييد خلال شهر رمضان المبارك .

أسعار الحديد في مصر السبت 26-5-2018 م

اسعار الحديد جائت متوسط اسعارها كالتالي :

  • حديد عز : 12550 جنية .
  • حديد بشاي : 12530 جنية .
  • حديد العتال : 12500  جنية .
  • حديد عطيه : 12500 جنية .
  • حديد المراكبي 12430 جنية .
  • حديد المصريين : 12540 جنية .
  • حديد الجيوشي : 12400 جنية .
  • حديد العشري : 12400 جنية .

متوسط سعر الاسمنت اليوم السبت 26-5-2018 في مصر

الاسمنت البورتلاندي العادي وجائت متوسط اسعار كالاتي :

  • الشركة العربية للاسمنت ( المسلح بـ 815 جنية / النصر بـ 795 جنية ) .
  • أسمنت أسيوط ( المهندس ) بسعر 810 جنية  .
  • اسمنت النهضة ( الصخرة ) بسعر 790 جنية .
  • أسمنت وادي النيل ( المصري ) بسعر 795 جنية .
  • لافارج للاسمنت ( المخصوص ) بسعر 800 جنية .
  • اسمنت العريش ( العسكري ) بسعر 810 جنية .
  • أسمنت سيناء بسعر 790 جنية .
  • اسمنت السويس بسعر 800 جنية .
  • أسمنت طرة بسعر 815 جنية .
  • أسمنت حلوان بسعر 815 جنية .
  • اسمنت مصر بني سويف بسعر 825 جنية .
  • اسمنت السويدي بسعر 815 جنية
  • . اسمنت جنوب الوادي بسعر 790 جنية .
  • اسمنت قنا ( المسلة ) بسعر 790 جنية .

أسعار الجبس متوسط أسعاره كالاتي :

  • اسمنت القومية بسعر 515 جنية .
  • جبس البلاح 600 جنية .
  • جبس الدولية بسعر 640 جنية .
  • جبس المعمار بسعر 635 جنية .

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