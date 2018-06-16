تعرف على الأسعار الجديدة للوقود «البنزين والسولار والبوتاجاز» من وزارة البترول والثروة المعدنية

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شدد وزير البترول والثروة المعدنية “طارق الملا”، بأن قرارات إعادة تعديل التشوهات السعرية والمنتجات البترولية في تلك المنظومة تهدف إلى التصحيح، وبمثابة إجراءات حاسمة قامت الدولة بتوقعيها؛ للحد من التشوهات وكافة الآثار السلبية التي إمتدت إلى العديد من سنوات على الخدمات الأساسية والإقتصاد المصري المقدم إلى مواطني جمهورية مصر العربية، والتي قد تآثرت كثيرًا بسبب إلتهام المنظومة الخاصة بدعم كافة المنتجات البترولية.

كما هو معلوم فإن العون يمثل الاختلاف بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة النفط وقيمة البيع محلياً المحدد جبرياً والذى يقل عن تكلفة إنتاجها وتتوقف قيمة العون على ثلاثة أسباب أساسية تتمثل فى سعر النفط دولياً وقيمة دفع الأوراق النقدية الأجنبية ومقدار الاستهلاك المحلى، وقد شهدت كشف حساب العون أثناء العامين الأخيرين مبالغة مطردة ، حيث من المقدر أن ترتفع كشف حساب مساندة السلع البترولية والغاز الطبيعى إلى باتجاه 125 مليار جنيه آخر العام المالى الحالى 2017/2018 .

• ومع الزيادات الجارية فى أسعار النفط الدولية فمن المتوقع أن تتفاقم الآثار السلبية للنظام الحالى للدعم والتى يمكن تلخيصها خلال السطور القليلة القادمة:

تفاقم الأعباء الكثيرة على الموازنة الخاصة بالدولة؛ وهذا ينتج عنه إعاقة في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين مثل (الصحة، التعليم، النقل..). الإسراف والتبذير في الموارد الطبيعية وإنتشار الإستخدامات التي تكون غير شرعية للمنتجات الخاصة بالبترول، وبالتالي يحدث ظهور للسوق الموازية (السوداء). التآثير السلبي الذي ينتج على كافة العائدات البترولية. التشوهات السعرية التي تكون نتاج المنتجات البترولية. التآثير على ضخ الشركات الأجنبية المستثمرة، والتي تلزم تنمية معدلات الإنتاج من الغاز وأيضًا من الزيت الخام بالسلب. ـ تراكم مستحقات الشركاء الأجانب لعجز السيولة لقطاع النفط الذى يوجه أكثرية موارده لتغطية منحى من احتياجات مكان البيع والشراء المحلى عن طريق الاستيراد.

الأسعار الجديدة للوقود

في صباح اليوم السبت الموافق 16 يونيو للعام الجاري 2018 أقرت وزارة الثروة المعدنية والبترول أن مجلس الوزراء المصري قد أعلن على الزيادة الجديدة في أسعار الوقود للنقط والمواد البترولية والتي أصبحت كالتالي:

– البوتاجاز

المنزلى 50 جنيها للأسطوانة.

التجارى 100 جنيه للأسطوانة.

– البنزين

بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر

بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر

بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر

– الكيروسين

5.50 جنيه للتر

– السولار

5.50 جنيه للتر

– المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.

– غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.