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للمرة الأولى يتخذ البنك الأهلي قرار جديد بخصوص أصحاب حسابات التوفير، خاصة و أنه في الفترة الأخيرة قد قام البنك الأهلي بعمل تغيرات خاصة فقط بأصحاب شهادات الإستثمار، منذ إعلان البنك المركزي بعد تخفيض سعر الفائدة لتتوالي بعد انتهاء طرح شهادة الـ 20% وطرح شهادة 17% لمدة عام بدلا منها، ولكن للمرة الثانية يتم إلغاء شهادة الــ 17% وتم طرح بدلا منها شهادة 16.25% ذات العائد الشهري لمدة عام فقط، و15% ومدتها ثلاث سنوات، و بالفعل فإنها المرة الأولى التي يتجه فيها البنك الأهلي إلى تغيير فوائد حسابات التوفير مع تقيسمها إلى شرائح تدريجية مؤكدا بأن هذه الخطوة كانت هامة للغاية من أجل خفض تكلفة المبالغ على البنك الأهلي خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

البنك الأهلي يعدل فوائد حسابات التوفير مع تقسيمها الى شرائح تدريجية

هذا وقد كان البنك الأهلي، يقوم بصرف فوائد موحدة على كافة حسابات التوفير بالبنك، بنسبة تبدأ من 10.60% وتصل إلى 11.25% حسب توقيت صرف العائد سواء كان عائد شهري أو عائد ربع سنوي أو عائد نصف سنوي أو سنوي، ولكن اليوم قام البنك الأهلي بتقسيم حسابات التوفير إلى عدد 5 شرائح تدريجية يختلف فيها أسعار الفوائد، وذلك حسب قيمة المبلغ في الشريحة وتوقيت صرف سعر العائد، والذي ننشره لكم حسب البيان الذي أصدره البنك الأهلي لجميع الفروع لبدء العمل به.

الشريحة الأولى : بداية فقد قرر البنك الأهلي عدم القيام بصرف أي فائدة، نهائي، على الشريحة الأولى من شرائح حسابات التوفير و التي تحتوي مبالغ ( صفر جنيه – 3 آلاف جنيه مصري )

الشريحة الثانية : وهي تحتوي على مبلغ من 3001 _ 5 آلاف جنيه مصري، وهذه الشريحة تصرف فائدتها كالتالي: فائدة شهرية = 8.6%، فائدة ربع سنوية = 8.7%، فائدة نصف سنوية = 8.8%، فائدة سنوية = 9%.

الشريحة الثالثة : وهي تحتوي على مبلغ من 5001 _ 100 ألف جنيه، وهذه الشريحة تصرف فائدتها كالتالي: فائدة شهرية = 9.3%، فائدة ربع سنوية = 9.4%، فائدة نصف سنوية = 9.5%، فائدة سنوية = 9.75%.

الشريحة الرابعة : وهي تحتوي على مبلغ من 100 ألف جنيه مصري _ 500 ألف جنيه مصري ، وهذه الشريحة تصرف فائدتها كالتالي: فائدة شهرية = 10%، فائدة ربع سنوية = 10.1%، فائدة نصف سنوية = 10.25%، فائدة سنوية = 10.5%.

الشريحة الخامسة : وهي تحتوي على مبلغ من 500 ألف جنيه الى مالانهاية ، وهذه الشريحة تصرف فائدتها كالتالي: فائدة شهرية = 10.7%، فائدة ربع سنوية = 10.8%، فائدة نصف سنوية= 10.95%، فائدة سنوية = 11.25%.

كما قام البنك الأهلي بإجراء تعديلات أيضا على كلا من حسابات توفير المدخر الصغير ذو الجوائز، و حساب توفير المستقبل،وتقيسمها إلى شرائح تدريجية، طبقا للجدول التالي: