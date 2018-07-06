أحدث أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-7-2018 في مصر والسعودية

كَتَب: .



نقدم لكم متابعي موقع كلمة أحدث أسعار الذهب في كل من مصر والسعودية خاصةً بعد التغييرات التي شهدها المعدن الأصفر في مصر وازدياد معدلات البحث عن سعر الذهب اليوم، حيث شهد الذهب تراجعاً لعدة أيام متتالية ليصل إلي أقل قيمة له في عام 2018 ولكن ارتفع الذهب مرة أخرى وسجل اليوم الجمعة استقراراً.

حيث جاء العيار الأكثر طلباً في محلات الصاغة بمصر عيار 21 ليسجل 625 جنية مقابل الجرام الواحد، معرفة أسعار الذهب اليوم لم تقتصر فقط على المقبلين على الزواج بل أيضاً الفئة التي تدخر أموالها عن طريق شراء الذهب وخاصة الجنية الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

استقر عيار 18 والذي يُعد في المرتبة الثانية في نسبة الشراء بعد عيار 21 عند 536 جنية، واستقر الجنية الذهب عند 5000 جنية، الجدير بالذكر أن قيمة المصنعية في مصر تتراوح من بين 25 جنية وحتى 60 جنية للجرام الواحد وفقاً لحجم المشغولات.

العيار السعر بالجنية المصري عيار 24 715 عيار 22 660 عيار 21 625 عيار 18 536 الجنية الذهب 5000

فيما أكد رئيس الشعبة العامة للمعدن الأصفر بأن سعر الدولار اليوم له دوراً كبيراً في تحديد سعر الذهب اليوم بالإضافة أيضاً للبورصات العالمية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

العيار السعر بالريال السعودي عيار 24 151.45 عيار 22 138.83 عيار 21 132.52 عيار 18 113.59 الجنية الذهب 1060

واستقر سعر أوقية الذهب في السعودية عند 4710 ريال، والجدير بالذكر أن سعر الذهب في السعودية لم يشهد التغييرات الملحوظة في أسعار الذهب طبقاً لأحدث تقارير.