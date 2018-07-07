سعر الدولار اليوم السبت 7-7-2018 مقابل الجنية المصري في بنك القاهرة والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم نتابعه معكم عبر موقع كلمة في كل من البنوك المصرية والسوق السوداء، الجدير بالذكر أن قرار تعويم الجنية المصري أمام العملات الأخرى أدي إلى وجود تغييرات في قيمة العملات بشكل عام أمام الجنية المصري نتيجة لترك قيمة العملات تُحدد بناء على العرض والطلب.

ومع بداية اليوم الثاني للعطلة الرسمية في البنوك استقر بنك المشرق ليسجل أعلى سعر للشراء بقيمة 17.84 جنية، فيما استقر البنك العربي كأفضل بنك يقدم أقل سعر للبيع بقيمة 17.70 جنية، الجدير بالذكر أن سعر الدولار شهد عدد كبير من الارتفاعات التاريخية وتخطي بإثرها حاجز ال 20 جنية وذلك قبل تعويم الجنية المصري، فكان لا بد أمام الحكومة والبنك المركزي من السيطرة على قيمة العملات.

سعر الدولار اليوم

استقر قيمة الدولار في بنك كريدي أجريكول لليوم الثالث على التوالي عند 17.84 للشراء مقابل 17.94 للبيع، فيما استقرت قيمة الدولار في المصرف المتحد لليوم الثاني عند 17.83 للشراء مقابل 17.93 للبيع.

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك القاهرة 17.83 17.93 بنك البركة 17.84 17.94 HSBC 17.84 17.94 العربي الافريقي الدولي 17.84 17.94 التجاري الدولي CIB 17.84 17.94 بنك عودة 17.84 17.94 المصرف المتحد 17.83 17.93 بنك الإسكندرية 17.82 17.92 بنك مصر 17.78 17.88

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

اتجاه المواطنين خلال الفترات ما قبل التعويم كانت بسبب ارتفاع سعر الدولار اليوم وكان كل شخص يسعي إلى تحقيق المكسب الكبير وذلك كما شاهدنا الفترات الماضية وتحديداً قبل نهاية عام 2016، حيث أصبحت أسواق العملة تشهد حالة كبيرة من الركود ليستقر الدولار في السوق السوداء 17.86 للشراء مقابل 17.99 للبيع.