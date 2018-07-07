سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت 7-7-2018 في مصر

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مع بداية التعاملات ليوم السبت نقدم لكم أحدث أسعار الحديد اليوم والاسمنت، عدة عوامل رئيسية تتسبب في اختلاف أسعار الحديد سواء بالارتفاع أو الانخفاض أبرزهم سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وكذلك أسعار البليت عالمياً، ومع ارتفاع قيمة الدولار إلى الضعف بعد تعويم الجنية ارتفعت أسعار كثير من المواد الخام اللازمة للحصول على المنتج النهائي للحديد الأمر الذي أدي إلى زيادة سعر الحديد اليوم.

حيث استقر سعر طن الحديد اليوم لمنتج عز عند 12900 جنية للطن الواحد، فيما سجل حديد المصريين 12650 جنية مقابل الطن الواحد، أحدث احصائيات لعدد المصانع الحديد في مصر وصلت نحو 27 مصنع ووصل حجم الاستثمارات بها نحو 100 مليار جنية.

سعر الحديد اليوم

المنتج أقل سعر أعلى سعر عز 12900 13000 الدخيلة 12900 13000 المصريين 12650 12750 بشاي 12800 12850 العتال 12750 12800 عطية 12750 12800 العشري 12630 12730 الجارحي 10100 10150 الجيوشي 12650 12750

فيما استقر سعر طن حديد اركو عند 9750 جنية منذ بداية العام الحالي 2018، وأخيراً سجل طن الحديد للكومي 12350 جنية، مع العلم بأن الأسعار سوف يتم تحديثها على مدار اليوم في حالة أي تغييرات في السوق المصري.