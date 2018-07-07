أسعار الذهب اليوم السبت 7-7-2018 في مصر

كَتَب: .



بعد موجة استمرت لعدة أيام من انخفاض سعر الذهب اليوم عاود الذهب من جديد الارتفاع مرة أخرى منذ منتصف الأسبوع الماضي وآخر ارتفاع شهده المعدن الأًصفر مساء أمس الجمعة، حيث ارتفعت جميع أعيرة الذهب تزامناً مع سعر أوقية الذهب بمقدار جنية واحد للجرام الواحد، حيث سجل عيار 21 الأكثر طلباً في محلات الصاغة بنحو 630 جنية مقابل الجرام الواحد.

منذ بداية التعاملات ليوم السبت استقرت أسعار جميع أعيرة الذهب وعادة ما يشهد المعدن الأصفر بعض التغييرات في تعاملات المساء مع إقبال المواطنين خاصةً وأن لحجم الإقبال دور كبير في تحديد سعر الذهب اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

بعد تعويم الجنية المصري وارتفاع أسعار الذهب أصبح العيار الأكثر طلباً 21 ويليه عيار 18 الذي سجل اليوم 539 جنية وفق آخر تقارير صادرة من محلات الصاغة.

تعرف أيضاً على

سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت 7-7-2018.

سعر الدولار اليوم السبت 7-7-2018.

العيار السعر بالجنية المصري عيار 24 721 عيار 21 630 عيار 18 539 أوقية الذهب 1254 دولار الجنية الذهب 5040

حيث يري الكثير بأن ادخار الذهب أفضل من شراء العملات الورقية والتي قد تتعرض لموجة كبيرة من الانخفاض في أي وقت مما يسبب خسائر كبيرة، ويتجه أغلب المدخرين إلى شراء الجنية الذهب.

سعر الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب اليوم في السعودية تزامناً مع سعر الأوقية، حيث سجل عيار 24 نحو 151.38 ريال سعودي، وسجل الجنية الذهب 1060 ريال.

العيار السعر بالريال السعودي عيار 24 151.38 عيار 21 132.46 عيار 18 113.54 الجنية الذهب 1060 أوقية الذهب 4708

وسوف يتم تحديث الأسعار حين وجود أي تغييرات في أسعار الذهب اليوم.