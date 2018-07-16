سعر الدولار اليوم الاثنين 16-7-2018 في البنوك المصرية والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم أحد أبرز اهتمامات المصريين اليومية خاصةً بعد تعويم الجنية المصري أمام العملات الأخرى، فقد أصبحت قيمة العملات بشكل عام تُحدد وفق حجم العرض والطلب، في حالة زيادة الطلب على أي عملة يرتفع قيمتها أمام الجنية المصري والعكس صحيح، الجدير بالذكر بعد تقارب قيمة الدولار أمام الجنية في البنوك أمام السوق السوداء أصبح اتجاه المواطنين نحو البنوك المصرية بنسبة كبيرة.

ونتيجة لذلك شهدت أسواق العملة حالة شديدة من الركود، وهو الأمر الذي تسبب في ثبات قيمة الدولار اليوم في السوق السوداء منذ بداية العام الحالى تقريباً، ومع بداية التعاملات الصباحية في البنوك يوم الاثنين شهد سعر الدولار اليوم استقرار تام أمام الجنية المصري في معظم البنوك، حيث سجل الدولار في بنك القاهرة 17.83 للشراء مقابل 17.93 للشراء.

سعر الدولار اليوم

فيما سجل بنك المشرق أعلى سعر للشراء وذلك حسب آخر تقارير صادرة من البنوك اليوم ليسجل 17.85 للشراء، فيما استقر البنك العربي لمدة طويلة مُقدماً أقل سعر للبيع بقيمة 17.70 مقابل الدولار.

البنك سعر الشراء سعر البيع كريدي أجريكول 17.85 17.95 بنك المشرق 17.85 17.95 HSBC 17.85 17.95 بنك عودة 17.85 17.95 بنك الإسكندرية 17.84 17.94 التجاري الدولي CIB 17.84 17.94 بنك القاهرة 17.83 17.93 بنك مصر 17.78 17.88 البنك الأهلى المصري 17.78 17.88

سعر الدولار في السوق السوداء

اقترب سعر الدولار للبيع في السوق السوداء من حاجز ال 18 جنية للدولار الواحد، حيث سجل الدولار في أسواق العملة 17.99 للبيع مقابل 17.87 للشراء.