سعر الذهب اليوم السبت 21-7-2018 في مصر

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ضمن نشرتنا الاقتصادية المُتجددة عبر موقع كلمة نقدم لكم سعر الذهب اليوم خاصةً بعد إقبال الكثير على معرفة أسعار الذهب نظراً للتغييرات التي أصبحت تطرأ على المعدن الأصفر في مصر منذ تعويم الجنية المصري، الجدير بالذكر أن أسعار الذهب في محلات الصاغة شهدت موجة من الانخفاض خلال الأيام القليلة الماضية وشهدت اليوم السبت ارتفاع جديد بقيمة 4 جنيهات للجرام الواحد.

حيث ارتفع سعر الذهب اليوم تزامناً مع ارتفاع أسعار أوقية الذهب التي سجلت ضمن أحدث تقارير 1232 دولار مُرتفعة بقيمة 8 دولار عن سعر الأوقية مساء أمس الجمعة، وجاء عيار 21 الأكثر مبيعاً ليسجل 618 جنية للجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم في مصر

العيار السعر بالجنية المصري عيار 24 706 عيار 21 618 عيار 18 529.71 الجنية الذهب 4944 أوقية الذهب 1232

الجدير بالذكر أن أبرز العوامل التي تؤثر في سعر الذهب اليوم هي سعر أوقية الذهب عالمياً وكذلك سعر الدولار اليوم في مصر وهذا ما تسبب في رفع أسعار الذهب في مصر خلال الفترات الماضية للضعف تقريباً، يرجي العلم بأن سعر المصنعية قد يختلف من صائغ لأخر ولكن بفروق بسيطة ويختلف وفقاً لحجم المشغولات.

سعر الذهب اليوم في السعودية

استقرت أسعار الذهب في السعودية طبقاً لأحدث تقارير حتى الآن، حيث سجل عيار 24 للجرام الواحد 148.62 ريال سعودي.

العيار السعر بالريال السعودي عيار 24 148.62 عيار 21 136.23 عيار 18 111.46 الجنية الذهب 1040 أوقية الذهب 4622

مع العلم بأن أسعار الذهب سوف يتم تحديثها على مدار اليوم فور حدوث أي تغييرات جديدة على المعدن الأصفر.