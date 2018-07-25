سعر الدولار اليوم أمام الجنية المصري الأربعاء 25-7-2018 في بنك القاهرة والسوق السوداء

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مع بداية تعاملات البنوك ليوم الأربعاء استقر سعر صرف الدولار أمام الجنية المصري عند نفس المتوسطات التي سجلها الدولار مساء أمس في البنوك، ليسجل الدولار في بنك عودة 17.86 مقابل الدولار الواحد ويُعد بنك عودة حتى أحدث تقارير من البنوك هو البنك الأفضل في سعر الشراء، فيما استقر البنك العربي ليسجل أقل سعر للبيع بقيمة 17.70 مقابل الدولار.

بعد تعويم الجنية المصري أمام العملات الأخرى أصبح الإقبال على معرفة أسعار العملات وسعر الدولار اليوم تحديداً من الأشياء اليومية المهمة لدي المواطنين، خاصةً وأن الدولار يتحكم في العديد من أسعار المنتجات وأي تقلبات يشهدها الدولار ترتفع على إثرها أسعار عدد كبير من السلع والمنتجات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر صرف الدولار في بنك القاهرة 17.84 للشراء مقابل 17.94 للبيع مُسجلاً استقرار لليوم الثانى على التوالي، فيما سجل التجاري الدولي للشراء 17.85 مقابل 17.95 للبيع، وسجل سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 17.85 للشراء.

البنك سعر الشراء سعر البيع كريدي أجريكول 17.85 17.95 بنك قناة السويس 17.85 17.95 البنك العربى الافريقي الدولي 17.85 17.95 التجاري الدولي CIB 17.85 17.95 بنك مصر 17.78 17.88 البنك العربي 17.60 17.70 بنك الإسكندرية 17.84 17.94 المصرف المتحد 17.84 17.94 HSBC 17.85 17.95

سعر الدولار في السوق السوداء

استقر سعر الدولار اليوم في السوق السوداء عند 17.87 للشراء مقابل 18.01 للبيع، يرجع حالة الركود التي تشهدها أسواق العملة نتيجة لاتجاه المواطنين نحو البنوك، مع التقارب الشديد بين قيمة الدولار في البنوك والسوق السوداء أصبحت البنوك الأكثر إقبالاً.